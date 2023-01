Szokujące odkrycie naukowców. Popularny środek bezlitośnie wykańcza jelita

Zmywarka - wynalazek ułatwiający życie

Skończyły się czasy, gdy w większości polskich domów sterty brudnych naczyń zmywano ręcznie. Było to nie tylko czasochłonne, ale też uciążliwe, a niektóre zaschnięte talerze czy zabrudzone garnki najpierw trzeba było namaczać, aby zaoszczędzić sobie wysiłku i ograniczyć zużycie wody. Dziś już w prawie każdym domu znajduje się zmywarka - urządzenie, bez którego gospodyni nie wyobraża sobie życia. Wystarczy, że brudną zastawę na bieżąco będzie się tam odkładać, by na koniec dnia uruchomić program i po kilku godzinach cieszyć się czystymi, lśniącymi i suchymi naczyniami.

Aby efekt był zadowalający, a na talerzach czy szklankach nie pozostały nieestetyczne zacieki, trzeba też zaopatrzyć się w specjalny detergent (najczęściej są to kostki) oraz sól, którą należy regularnie uzupełniać. Wiele osób używa tez nabłyszczacza, który ma sprawić, że nasze naczynia będą lśniące.

Czy mycie w zmywarce jest bezpieczne dla zdrowia?

Istnieje wiele teorii dotyczących bezpieczeństwa używania klasycznych kostek do zmywarek oraz środka nabłyszczającego - niektórzy twierdzą, że skoro dopuszczone zostały do użytku to nie mogą szkodzić zdrowiu - zostają przecież wypłukane przez gorącą wodę w trakcie mycia. Część specjalistów twierdzi jednak, że nie do końca tak jest. O zagrożeniu, które stwarzają środki chemiczne w zmywarkach napisała ostatnio na Instagramie Sylwia Panek - znana jako "Mama Chemik". Jest ona zwolenniczką stosowania naturalnych środków czyszczących, propaguje ekologiczne rozwiązania i zachęca swoich obserwujących do stosowania ich w codziennym życiu.

Mama Chemik zamieściła na swoim instagramowym profilu post, w którym przestrzega przed używaniem tradycyjnych kostek do zmywarek, a przede wszystkim ostrzega przez szkodliwym działaniem nabłyszczacza. Jej zdaniem, na naczyniach pozostają resztki detergentów, które potem w ogromnych ilościach zjadamy. Co więcej, swoją teorię popiera najnowszymi wynikami badań, które pojawiły się w tym temacie.

- Wolałabym, żeby Ci naukowcy we wnioskach swoich badań napisali, że bez obaw możemy używać wszystkich środków do zmywania w zmywarce, bo nawet jeśli ta mała tableteczka ma 35 składników to żaden z nich nie jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, więc śmiało możemy sobie zjadać te związki powierzchniowo czynne, barwniki i aromaty. Nawet dwutlenek tytanu, który w żywności został zakazany, a w tabletkach do zmywarek nadal występuje jako barwnik. Ale niestety tak nie jest... - napisała Sylwia Panek na swoim Instagramie

Blogerka wyjaśniła, że badania, które przeprowadzili naukowców z Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii, miały na celu zbadanie wpływu detergentów używanych w zmywarkach na barierę nabłonkową w jelitach. Okazało się, że wysokie dawki płynów nabłyszczających zabijają komórki nabłonka jelitowego, a mniejsze zwiększają jego przepuszczalność. Ponadto, jak podali eksperci, związki chemiczne zawarte w tych środkach mogą też powodować stany zapalne.

Z badania wynika, że największym problemem są płyny nabłyszczające, bo stosowane są na etapie płukania, więc same pozostają na naczyniach niewypłukane. Po co je stosujemy? Bo w reklamach obiecują nam pięknie błyszczące naczynia, bez zacieków? Bo zmywarka krzyczy, że płyn się skończył? Gwarantuję Wam, że bez nabłyszczacza nic w zmywarce się nie popsuje i możecie śmiało zmywać. napisała Mama Chemik

Jak się więc okazuje, regularne stosowanie środków nabłyszczającym w zmywarce nie jest najlepszym pomysłem. Autorka postu przekonuje, że istnieją bardziej naturalne i przede wszystkim bezpieczne preparaty - chociażby ocet.

A jeśli chcecie, aby Wasze naczynia błyszczały to użyjcie zamiast nabłyszczacza octu. I nie, ocet nie zniszczy Wam zmywarki. dodaje blogerka