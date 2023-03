Ta banalna mikstura wysysa toksyny z wątroby. Wystarczą dwa składniki

Kuracje oczyszczające są niezwykle ważne na organizmu i dobrze raz na jakiś czas sobie zafundować domowy detoks. Regeneracji potrzebuje przede wszystkim ważny narząd jakim jest wątroba, która odpowiada za syntezę protein i oczyszczanie krwi z zanieczyszczeń. To w niej kumuluje się najwięcej toksyn. Codzienna dieta obfitująca w tłuste, śmieciowe jedzenie, używki czy niektóre leki może doprowadzić bo tego, że organ ten będzie w kiepskim stanie. Jak oczyścić wątrobę za pomocą domowych sposobów?

Detoks wątroby - jak go przeprowadzić?

Istnieje wiele warzyw czy owoców, które w naturalny sposób pomagają wymieść toksyczne substancje z układu pokarmowego. Poza stosowaniem pełnowartościowej, odżywczej diety, pomogą również m.in. koktajle na bazie szpinaku, jarmużu, cytryny czy ogórka. Mało kto wie, że taką samą funkcję posiadają niedoceniane rodzynki. Poza tym, że są bogate w błonnik i zbawiennie wpływają na trawienie, zawierają też spore ilości bioflawonoidów wspierających układ odpornościowy. Związki te dodatkowo przeciwdziałają wolnym rodnikom.

Jak oczyścić wątrobę za pomocą rodzynek?

Zdjęcie Wodę rodzynkową należy pić na czczo przez cztery dni / 123RF/PICSEL

Aby przeprowadzić proces detoksykacji przy pomocy tych suszonych owoców, należy przygotować napój - tzw. wodę rodzynkową. Zanim przystąpimy do sporządzenia tej mikstury, należy zwrócić uwagę na jakość rodzynek i wybrać takie, które mają naturalny skład, bez dwutlenku siarki czy innych szkodliwych związków. Najlepsze będą te niezbyt dużych rozmiarów. Kiedy zaopatrzysz się w odpowiednie owoce, postępuj według poniższych wskazówek. Oto, co będzie potrzebne do przygotowania oczyszczającej wody rodzynkowej.

Składniki 1 szklanka rodzynek

pół litra gorącej wody

Wodę przegotuj i zalej nią rodzynki. Odczekaj kilkanaście minut. Następnie przelej owoce czystą wodą.

Przesyp rodzynki do innego naczynia i dodaj kolejno pół litra gorącej wody. Pozostaw na 24 godziny.

Po tym czasie napój jest gotowy do spożycia.

Jak stosować napój rodzynkowy?

Po upływie 24 godzin wypij jedną szklankę rodzynkowej mikstury. Najlepiej zrobić to na czczo. Następnie, gdy zjesz lekkostrawne śniadanie połóż się na plecach, a do brzucha przyłóż gorący okład (np. termofor).

Proces ten powtarzaj przez cztery dni z rzędu. Detoksykację przy pomocy wody rodzynkowej możesz stosować nie częściej, niż raz w miesiącu.