"Wieczne chemikalia" to niebezpieczne substancje utrzymujące się w środowisku przez długie lata. Zawierają one wiązania węgiel-fluor, które są jednymi z najsilniejszych w chemii organicznej, trują wodę, glebę i mają poważne, długofalowe skutki dla naszego zdrowia. Z najnowszych badań wynika, że jeden z nich. tzw. PFOS jest wyjątkowo groźny dla ludzkiej wątroby!

Czym jest PFOS?

PFOS to jeden ze związków perfluoroalkilowych, używany powszechnie w codziennym życiu. Dzięki jego właściwościom odpychania cząstek tłuszczu oraz wody stosowany jest w nieprzemakalnych, nieprzywierających powłokach ubrań czy naczyń, ale także w procesie produkcji patelni teflonowych, taśm, smarów czy np. kombinezonów strażackich. PFOS jest szkodliwy dla człowieka i dla środowiska przez swoją zdolność bioakumulacji w komórkach - znaleźć go można w próbkach wody, gleby, a także w odpadach.

PFOS jak i cały zbiór około pięciu tysięcy syntetycznych związków per- i polifluoroalkilowych, czyli PFAS nazywane są "wiecznymi chemikaliami" przez wzgląd na to, że bardzo wolno się rozkładają i kumulują w środowisku. Niestety, z badań wynika, ze odkładają się również w ludzkich tkankach, w tym w wątrobie.

"Wieczne chemikalia" zwiększają ryzyko raka wątroby? Badania nie pozostawiają wątpliwości!

Jak wynika z jednego z najnowszych badań, przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, PFOS może zwiększać ryzyko raka wątroby!

Jak podaje portal abczdrowie zespół z Keck School of Medicine wykazał, że "rak wątroby to jedna z najgroźniejszych chorób wątroby, a to jest pierwsze badanie z udziałem ludzi, według którego PFAS wiążą się z tym schorzeniem”.

Przeprowadzone badanie polegało na obserwacji 200 tys. mieszkańców Los Angeles i Hawajów pod względem rozwoju raka i innych chorób. Ochotnikom pobrano krew oraz próbki tkanek i zidentyfikowano 50 osób, u których rozwinął się nowotwór wątroby. Wyniki badań porównano z informacjami dotyczącymi 50 zdrowych osób.

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby o najwyższy stężeniu PFOS były aż 4,5 raza bardziej zagrożone rakiem wątroby, niż te o najniższym stężeniu. Naukowcy są przekonani, że PFOS zaburza metabolizm glukozy, kwasu żółciowego i niektórych aminokwasów, a w skrajnych wypadkach może prowadzić do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Badacze zwrócili także uwagę na fakt, że w ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba przypadków tego zaburzenia, przewidują oni także, że do 2030 roku może ono dotknąć aż 30 proc. dorosłych osób! Kolejnym etapem choroby może być właśnie rak wątroby.

PFAS wykryto po raz pierwszy w latach 70. u pracowników niektórych gałęzi przemysłu, w latach 90. były już obecne we krwi ogólnej populacji. Choć część producentów zaczęła je wycofywać, to po dziś dzień znajdują się w wodzie, żywności i ludzkiej krwi.

Jesteśmy przekonani, że nasza praca dostarcza ważnych wglądów w długofalowe skutki zdrowotne działania tych chemikaliów, szczególnie w odniesieniu do zaburzenia działania wątroby. To badanie wypełnia ważną lukę w naszym rozumieniu skutków ekspozycji na te substancje

- powiedziała kierująca zespołem prof. Leda Chatzi.

