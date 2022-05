Spis treści: 01 Woda kokosowa - właściwości i wpływ na organizm

Woda kokosowa to orzeźwiający płyn, pozyskiwany z owoców młodego i jeszcze zielonego orzecha kokosowego. Do pozyskiwania wody wybiera się najczęściej sześcio- lub dziewięciomiesięczne kokosy. Napój ten popularny jest w krajach tropikalnych, ale można go dziś dostać w każdym miejscu na ziemi.

Woda kokosowa nazywana jest przez wielu eliksirem młodości i najzdrowszym napojem na świecie. Czym zasłużyła sobie na to miano?

Woda kokosowa - właściwości i wpływ na organizm

Woda kokosowa uważana jest za naturalny, doskonale nawadniający napój o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych. Zawiera przeciwutleniacze, które spowalniają tempo starzenia się komórek organizmu, poprzez redukcję wolnych rodników. Według jamajskiej medycyny ludowej wodę kokosową z powodzeniem można także stosować w leczeniu biegunki.

Niektóre źródła podają, że napój ten wpływa również na obniżenie poziomu cukru we krwi, zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych czy usprawnia pracę serca. Jedno jest pewne - woda kokosowa to zdrowy, świetnie nawadniający napój, który stawia na nogi i skutecznie orzeźwia.

Co zawiera woda kokosowa? Imponujący skład

Woda kokosowa, czyli napój pozyskiwany z owoców kokosa składa się w 95 proc. z wody. W szklance tego napoju znajduje się ok. 3,71 g węglowodanów, 0,72 g białka, 0,2 g tłuszczu oraz ok. 1 gram błonnika. Cała szklanka napoju dostarcza około 46 kcal.

W skład wody kokosowej wchodzą takie składniki mineralne jak sód, potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor, witamina C oraz cenne witaminy z grupy B. Zawiera ona także cytokininy, które działają przeciwzakrzepowo i antyoksydacyjnie.

Woda kokosowa: Kto i jak często powinien ją pić?

Woda kokosowa ma skład zbliżony do ludzkiego osocza, co sprawia, że jest doskonale wchłaniania przez organizm, który w pełni wykorzystuje jej właściwości. Szklanka wody kokosowej zawiera zaledwie ok. 46 kalorii, więc z powodzeniem mogą pić ją wszyscy, również osoby pozostające na diecie odchudzającej.

Zazwyczaj zaleca się picie jednej szklanki wody kokosowej dzienne, ale sportowcy i osoby bardzo aktywne mogą pić większe jej ilości, a nawet zastępować nią napoje izotoniczne. Skład wody kokosowej sprawia bowiem, że to właśnie ona jest najlepszym izotonikiem na rynku!

Czy woda kokosowa odchudza?

Woda kokosowa to napój niskokaloryczny, którego nie muszą się bać osoby przebywające na diecie czy walczące z nadwagą. Co więcej, może ona pomóc w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów!

Udowodniono, że woda kokosowa przyspiesza metabolizm, jest cennym źródłem błonnika i nie zawiera cukru. Te zalety sprawiają, że jest wręcz zalecana w dietach odchudzających.

Czy picie wody kokosowej jest zdrowe? Wyniki badań

Skład wody kokosowej mówi sam za siebie - to cenne źródło witamin i składników mineralnych, dobrze przyswajalnych przez organizm. Badania wykazały, że regularne picie wody kokosowej:

niszczy bakterie oraz wirusy i działa antybakteryjnie, zapobiegając przeziębieniom

wspomaga pracę nerek

wspomaga produkcję hormonów tarczycy

reguluje ciśnienie krwi i poprawia krążenie

zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, udaru i miażdżycy

przyspiesza trawienie

Zdjęcie Woda kokosowa pozyskiwana jest z zielonych, młodych orzechów kokosa / 123RF/PICSEL

Z czym pić wodę kokosową? Najlepsze połączenia

Wodę kokosową możemy pić solo lub łączyć ją np. z ulubionymi owocami - powstaną wtedy pyszne, orzeźwiające i pełne witamin koktajle. Woda kokosowa świetnie smakuje z truskawkami, bananami, pomarańczami, mango, ale także masłem orzechowym, naturalnym jogurtem, szpinakiem czy imbirem.

Na bazie wody kokosowej możemy przygotować swoje ulubione owocowe lub warzywne smoothies, świetnie smakuje ona także w towarzystwie orzechów. Co ciekawe, woda kokosowa może być także składnikiem zup, takich jak wegetariańskie curry czy krem z dyni. Nie brakuje także fanów słodkich deserów na bazie wody kokosowej, które nie tylko świetnie smakują, ale są niskokaloryczne i zdrowe.

Woda kokosowa: Wzmacnia włosy i odmładza cerę

Woda kokosowa nie tylko świetnie smakuje i jest źródłem wielu witamin, ale sprawdzi się także doskonale w codziennej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Ten naturalny kosmetyk wygładza cerę, mocno ją nawilża i uelastycznia, a obecna w nim kinetyna wykazuje silne działanie antyoksydacyjne – zwalcza wolne rodniki i poprawia odporność skóry. Wodę kokosową można więc stosować jako nawilżający i odmładzający tonik do twarzy, nieźle radzi sobie ona także przy problemach skórnych, takich jak trądzik czy egzema.

Woda kokosowa ma także działanie uspokojające i regenerujące, więc sprawdzi się jako środek na oparzenia słoneczne. W tym miejscu warto dodać, że podobne działanie ma olej kokosowy, który dodatkowo można używać jako niski filtr słoneczny - 2 do 4spf.

Woda kokosowa zbawiennie wpływa także na włosy, szczególnie te zniszczone i przesuszone. Wystarczy dodać kilka kropel do ulubionego szamponu, a odzyskają one sprężystość i połysk. Woda kokosowa zapobiega także ich nadmiernemu przesuszaniu.

Woda kokosowa - jak zrobić ją w domu?

Woda kokosowa jest produktem dość łatwo dostępnym i można kupić ją w wielu polskich sklepach, ale można także przygotować ją samodzielnie. Nie jest to jednak proste, bo w Polsce trudno jest kupić niedojrzałe kokosy, ale jeśli nam się to już uda, wystarczy otworzyć świeży, niedojrzały orzech i cieszyć się smakiem tego orzeźwiającego napoju. Można kupić także wodę kokosową w tabletkach. Pamiętajmy, by dokładnie czytać etykiety i wybrać produkt, w którego składzie jest 100 proc. wody kokosowej.

Kto nie powinien pić wody kokosowej? Ważna informacja!

Choć woda kokosowa ma mnóstwo zalet, jest zdrowym, bezpiecznym napojem, który mogą pić nawet dzieci, to odradza się picie jej kobietom w I trymestrze ciąży. W II trymestrze zaleca się pół szklanki dziennie, a od III trymestru wodę kokosową mogą one pić już bez ograniczeń.

