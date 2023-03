Aida Kosojan-Przybysz zwraca się do Polaków

Życie i styl Krzysztof Jackowski o wielkiej wojnie. Podał konkretną datę Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką. Obecnie mieszka w Polsce, gdzie cieszy się niemałą popularnością. Jest nie tylko wizjonerką, ale także kompozytorką, wokalistką, felietonistką i autorką tekstów.

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. Wykorzystuje go teraz, by przekazywać innym wskazówki, motywować i pomagać.

Wizjonerka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przesłaniami. Zgromadziła tam spore grono odbiorców. Wiele osób kieruje się jej radami i z niecierpliwością czeka na kolejne.

Instagram Post Rozwiń

Aida Kosojan-Przybysz jest znana ze swoich trafnych wizji. Przykładowo w 2019 roku zapowiedziała, że nadchodzi Rok Maski, co wpisało się w wybuch pandemii koronawirusa. Z kolei rok 2022 kojarzył się jej z korytarzem. To również miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo po inwazji Rosji na Ukrainę obserwowaliśmy korytarze humanitarne.

Reklama

Zobacz także: Niepokojąca wizja Wojciecha Glanca. Wyjawił, co wydarzy się w kwietniu

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przesłaniami / Piotr BLAWICKI/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz i jej przesłanie na Dzień Kobiet

8 marca nie mogło zabraknąć przesłania od Aidy Kosojan-Przybysz. W tym dniu wizjonerka postanowiła zwrócić się do Polaków i podkreślić znaczenie tego święta.

"Pierwsza kobieta, którą spotykasz w życiu to Twoja matka. Jej łono było kołyską przez 9 miesięcy, zanim w bólu i miłości otworzyły się wrota jej ciała do świata, w którym żyjesz. W Twoim lustrzanym odbiciu znajdujesz rysy kobiet Twojego rodu. To ich życiowe drogi są wplecione w Twoje warkocze. Za Twoimi plecami stoją matki, babcie i prababcie. Matki matek są jak cegły grubego muru, który chroni cię od wszelkiego zła. Zbudowały ścianę miłości, o którą zawsze możesz się oprzeć" - napisała wizjonerka.

Aida Kosojan Przybysz zaznaczyła, że Dzień Kobiet to dzień szacunku, miłości i wspominania kobiet, które odeszły i tych, które stale są obok. "To dzień matki, babci, siostry, córki, wnuczki, siostrzenicy, partnerki, żony i przyjaciółki. To dzień silnych, kochających, pragnących miłości. Kochaj i żyj w miłości" - dodała jasnowidzka.

Pod postem nie zabrakło komentarzy od internautów. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać. "Jakie piękne słowa o kobiecie i jej święcie", "Piękne, wzruszające, poruszające. Wspaniałego Dnia Kobiet", "Przecudne, głębokie, kojące i otulające słowa. Dziękuję" - można przeczytać na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

***