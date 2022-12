Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, który najczęściej spędzamy z bliskimi, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący czy nie. Nie dla wszystkich jednak jest to szczęśliwy okres - z różnych powodów. Warto pamiętać, aby mimo naszych dobrych zamiarów i życzliwości, nikogo przy tym nie urazić, zwłaszcza podczas składania tradycyjnych życzeń.

Rodzinnych świąt

Pamiętajmy, że nie każdy z nas ma rodzinę. Być może koleżanka z pracy, której życzymy "rodzinnych świąt", właśnie pochowała rodziców, a kolega ze studiów wychowywał się w domu dziecka.

Nie wszyscy też chcą spędzać Boże Narodzenie w rodzinnym gronie. Być może ktoś woli pobyć sam lub razem z przyjaciółmi. Najlepiej zatem po prostu życzyć szczęśliwych/radosnych świąt, ewentualnie spędzonych z najbliższymi.

Życzę ci chłopaka/dziewczyny

To szczególny element życzeń większości babć, dziadków, ciotek czy wujków. Niestety nie zawsze zdają sobie oni sprawę z tego, że ich wnuczka znalazła już miłość swojego życia. Nie ma chłopaka, boi się jednak wyznać rodzinie, co czuje do swojej "koleżanki".

Nie dla każdego również związek jest definicją szczęścia. Część osób spełnia się jako single i jest to jak najbardziej w porządku. Dlatego też można życzyć miłości, w bardzo ogólnym znaczeniu tego słowa.

Może już czas na dziecko

Klasyk w wielu polskich domach, dotykający zwłaszcza młode małżeństwa. Ich bliscy jednak nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że para może przeżywać właśnie kolejną stratę dziecka lub być w trakcie leczenia niepłodności.

W naszym kraju przyjęło się także, że posiadanie dziecka to obowiązek, zwłaszcza w przypadku kobiet. Nie wszystkie jednak nie tylko możemy, ale też chcemy - wiele z nas z różnych powodów nie wyobraża sobie siebie jako matki, a inni powinni to uszanować.

Życzenia w stylu: "wiem, czego ci trzeba"

Czasem wydaje nam się, że nawet jak dana osoba nie jest nam szczególnie bliska, to doskonale wiemy, czego jej potrzeba do szczęścia. Może to dotyczyć m.in. schudnięcia, większych zarobków, lepszej pracy. Nie przyjdzie nam do głowy, że może ten ktoś jest zadowolony ze swojej wagi czy stanu konta.

Bywa też tak, że przenosimy nasze własne oczekiwania względem kogoś na życzenia dla tej osoby. Pamiętajmy jednak, że nie taka powinna być ich idea - to naszemu bliskiemu ma się zrobić miło, nie nam.

