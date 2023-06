Spis treści: 01 Czy można nocować w lesie? Lasy Państwowe wyjaśniają

02 "Zanocuj w lesie": mapa. W tych miejscach można nocować

03 Program "Zanocuj w lesie". Te warunki należy spełnić

Czy można nocować w lesie? Lasy Państwowe wyjaśniają

Wraz z rozpoczęciem wakacji skrzynki leśników pękają w szwach. Miłośnicy kontaktu z naturą chcą bowiem dowiedzieć się, czy wolno nocować w lesie. Jak się okazuje, wcale nie jest to niezgodne z prawem. Ale pod pewnymi warunkami.

Poszukiwaczom nieco mocniejszych wrażeń, w ramach programu "Zanocuj w lesie", udostępniono ponad 600 tysięcy hektarów w ponad 425 nadleśnictwach, na których można bez przeszkód zanocować. Gdzie można spać w lesie? Decydując się na podobną przygodę należy uprzednio dokładnie prześledzić przygotowaną przez Lasy Państwowe mapę, która dostępna jest na stronie Banku Danych o Lasach. Na niej wszystkie obszary, które oznaczone są czerwono-pomarańczowymi liniami wyznaczają granice lasów, w których można nocować.

"Zanocuj w lesie": mapa. W tych miejscach można nocować

"Zanocuj w lesie": mapa. W tych miejscach można nocować

Przed udaniem się do lasu należy zorientować się na terenie jakiego nadleśnictwa planujemy nasz biwak, a kolejno sprawdzić mapę Banku Danych o Lesie i sprawdzić, czy dany obszar jest włączony do programu. Pobytu w tym miejscu nie trzeba nikomu zgłaszać. Wyjątkiem jest jednak nocleg w grupie większej niż 9 osób powyżej dwóch nocy. Wówczas należy wysłać mailowe zgłoszenie na adres nadleśnictwa i czekać na odpowiedź. Bez niej nie można rozpocząć biwaku.

Przed udaniem się do lasu należy również sprawdzić mapę zakazów wstępu. Jeśli w danym obszarze wprowadzono na przykład zakaz wstępu z powodu dużego zagrożenia pożarowego, należy zrezygnować z wyprawy.

Program „Zanocuj w lesie". Te warunki należy spełnić

Program "Zanocuj w lesie". Te warunki należy spełnić

"Miej świadomość, że wyznaczone tereny pozbawione są specjalnie przygotowanych udogodnień, infrastruktury sanitarnej czy noclegowej. Po twojej stronie jest odpowiednie przygotowanie się, w tym znalezienie miejsca do noclegu" - przestrzegają Lasy Państwowe.

Leśnicy rekomendują, aby zabrać ze sobą własny hamak lub płachtę biwakową. W przypadku rozbicia namiotu należy pamiętać, aby robić to na twardej powierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.

"Należy pamiętać, że bez względu na to jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami" - dodają Lasy Państwowe.

Jak informują, spędzenie nocy w lesie będzie zetknięciem się z dziką przyrodą w całej okazałości. Dlatego też należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, a przede wszystkim zdrowym rozsądku.

