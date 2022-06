Młodzi ludzie wyprowadzają się z Opolszczyzny, bo nie ma tutaj pracy ani dobrych szkół. Ktoś, kto wyjedzie do blisko położonego Wrocławia - zostaje już tam. We Wrocławiu łatwiej znaleźć dobrze płatną pracę, atrakcje i rozrywki, których młodzi poszukują. Wielu mieszkańców województwa opolskiego ma również rodzinę za zachodnią granicą, to region mniejszości niemieckiej. Jak tylko młodzi kończą szkołę, wyjeżdżają po lepsze zarobki i wygodniejsze życie zwłaszcza, że często mają tam ułatwiony start

mówi Małgorzata, mieszkanka Opola