L4 w 15 minut. ZUS zacznie kontrolę zwolnień lekarskich wystawionych podczas teleporady?

Zwolnienia lekarskie wystawiane podczas teleporad budzą ostatnio sporo kontrowersji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w żaden sposób ich nie weryfikuje, przez co zaczyna pojawiać się coraz więcej wątpliwości co do ich wiarygodności. Pracodawcy są zaniepokojeni, a samorząd lekarski zainteresowanych problemem podsyła do ZUS.

Zdjęcie Pacjenci nadużywają zwolnień lekarskich? Pracodawcy mają wątpliwości, czy naprawdę chorują / 123RF/PICSEL