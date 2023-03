"Największa dietetyczna bzdura". Dietetyk odradza picia tego napoju

Kim jest Michał Wrzosek?

Michał Wrzosek jest popularnym doktorem dietetyki oraz trenerem. Najbardziej słynie z konsultacji dotyczących efektywnego radzenia sobie z dodatkowymi kilogramami. Kiedyś sam nawet zmagał się z nadwagą - to właśnie trzycyfrowy wynik na wadze skłonił go do zainteresowania się dietetyką. Założył Centrum Respo, w którym pomaga swoim podopiecznym osiągać lepszą wagę, wymarzoną sylwetkę oraz dobre samopoczucie. Mężczyzna pochwalił się na swojej stronie internetowej, że przez 11 lat nie doświadczył grypy, ani przeziębiania. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych.

Czym jest bulletproof coffee?

Kawa bulletproof, inaczej nazywana kawą kuloodporną, to napój, który cieszy się sporą popularnością wśród internautów. Specjaliści często wspominają o tym sposobie przyrządzania kawy na swoich blogach dotyczących zdrowego odżywiania. Przepis nie należy do skomplikowanych. Najpierw należy zaparzyć ulubioną kawę, a następnie dodać do niej łyżkę masła oraz oleju kokosowego i gotowe! Tak przygotowany napój ma dodać porządnej dawki energii. Najlepsze efekty przyniesie spożywany rano lub przed treningiem. Bulletproof coffee również ma zmniejszać apetyt i pomagać zrzucać zbędne kilogramy. Napój dodatkowo usprawnia perystaltykę jelit i wspomaga proces trawienny.

Zdjęcie Prosty przepis na kawę kuloodporną! / 123RF/PICSEL

Kawa bulletproof jako sposób na odchudzanie. Dietetyk odradza!

Mimo wielu pozytywnych opinii są i osoby, a nawet fachowcy, którzy mają odmienne zdanie na temat odchudzających właściwości kawy bulletproof. Jedną z takich osób jest doktor dietetyki Michał Wrzosek. Mężczyzna mocno odradza tego rodzaju napój osobom, które próbują stracić na wadze. Uważa, że jest do tego zbyt kaloryczny.

Tak dietetyk skomentował kawę bulletproof w filmiku na swoim kanale na YouTube.

