Praca dorywcza. W tych miejscach będzie można mocno podreperować budżet

Wakacje są dla jednych jedyną i najlepszą okazją do odpoczynku, zaś dla drugich idealnym czasem na pracę dorywczą, niekiedy nawet, pierwszą w życiu. W oczekiwaniu na wyniki matur czy studenckich egzaminów wielu młodych ludzi szuka sposobu na zasilenie swojego budżetu.

Jak się okazuje, istnieje kilka miejsc, w których zarobki mogą zaszokować niejednego. Eksperci Tikrow, aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej, przygotowali zestawienie najlepiej płatnych zajęć w trakcie tegorocznego lata. Gdzie najlepiej aplikować?

Praca dorywcza: która najlepsza? Najlepiej płatne prace na wakacje

Jak wynika z opracowanego przez Tikrow rankingu najlepiej płatnych zawodów, domowy budżet najszybciej podreperujemy decydując się na pracę w magazynie. W czołówce zestawienia znajduje się bowiem pracownik magazynu z uprawnieniami UDT, a osoba posiadająca status studenta lub ucznia może w tym przypadku zarobić nawet do 36 złotych na godzinę na rękę. Dzienne wynagrodzenie będzie więc opiewać na kwotę około 300 złotych.

Niewiele mniej zarobi pracownik sklepu odzieżowego. Znalezienie podobnego stanowiska, szczególnie przed wakacjami, może być co prawda niemałym wyzwaniem, jednak w okresie letnim wiele sieci handlowych decyduje się na uruchomienie swoich mobilnych sklepów w turystycznych miejscowościach. Taka sytuacja będzie więc okazją dla niejednego studenta lub licealnego absolwenta.

W tym przypadku wymagania względem pracownika nie są najczęściej wygórowane. Wystarczy jedynie umiejętność pracy w zespole, dobre nastawienie względem klienta czy komunikatywność. Stawka godzinowa opiewa na około 33 złote, co oznacza, że w ciągu jednego dnia zarobić można blisko 270 złotych.

Ile zarabia kelner w restauracji? Ranking szokuje

Podium najlepiej płatnych prac dorywczych na wakacje zamyka pracownik supermarketu. Za rozkładanie towarów na półkach, obsługę kasy fiskalnej czy drobne prace porządkowe osoba ze statusem ucznia lub studenta może zarobić nawet około 270 złotych na dzień.

Kolejne miejsce w rankingu zajął pracownik produkcji. To stanowisko, któremu powinny przyjrzeć się szczególnie te osoby, którym nie udało się jeszcze zdobyć doświadczenia w pracy. Pracodawcy często poszukują w tym przypadku pracowników weekendowych. Stawka godzinowa to około 30 złotych na rękę. Chcąc dorobić nieco więcej, można bez przeszkód zdecydować się na weekendowe dniówki po 10, a niekiedy nawet 12 godzin. Wówczas w dwa dni nasz portfel zasili niemal 750 złotych.

Listę prac dorywczych zamyka gastronomia. To miejsce pracy najczęściej znajduje się w kręgu zainteresowania poszukujących chwilowego zatrudnienia. Pamiętajmy jednak, iż w tym przypadku koniecznością jest posiadanie książeczki sanepidu.

10-godzinne dniówki opiewają na stawkę około 30 złotych na rękę za godzinę. Do tego często dochodzą również napiwki. Niektórym może jednak nie spodobać się perspektywa możliwego braku odpoczynku. Restauracji nie dotyczy niedzielny zakaz handlu. Przedłużony weekend daje jednak możliwość większego zarobku. Od piątku do niedzieli można dorobić nawet tysiąc złotych.

Co wziąć pod uwagę w przypadku pracy dorywczej? Eksperci radzą

Wakacje, według specjalistów, mają być najlepszym czasem na dorobienie dla licealistów i studentów. Wówczas nie mają oni bowiem konieczności dzielenia swojego czasu pomiędzy nauką, wykładami na uczelni i pracą. Wielu w pierwszej kolejności bierze pod uwagę stawki godzinowe.

To, gdzie szukać pracy na wakacje zależy przede wszystkim od preferencji przyszłego pracownika. W wakacje nie brakuje bowiem także ofert zatrudnienia dla pracowników rolnych, pomagających przy zbiorach owoców i warzyw czy sadzeniu. Przedział wynagrodzenia to w tym przypadku od 18 do 25 złotych za godzinę na rękę.

Ofert dorywczego zatrudnienia nie będzie brakować również w miejscowościach turystycznych. Tam można natknąć się na poszukiwania osób obsługujących wypożyczalnie sprzętu wodnego, instruktorów surfingu, nurkowania czy żeglarstwa. Te będą mogły zarobić od 25 do nawet 50 złotych za godzinę.

Od 20 do 28 złotych za godzinę zarobią animatorzy, czyli osoby organizujące i prowadzące zajęcia rekreacyjne dla gości hoteli czy ośrodków wypoczynkowych. Na nieco mniej, bo od 18 do 25 złotych za godzinę, mogą liczyć opiekunki do dzieci.

Wiele osób wciąż będzie decydować się na pracę sezonową za granicą. W tym przypadku pamiętajmy jednak, aby każdorazowo dokładnie sprawdzić podobne oferty.