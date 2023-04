Nie masz planów na długi weekend? Oto pięć miejsc na majówkę bez nocowania

Spis treści: 01 Majówkowe plany

Majówkowe plany

Podróże Zdumiewające miejsca na Dolnym Śląsku. Perełki turystyczne, których turyści jeszcze nie znają Majówka to ten czas w roku, który wielu Polakom kojarzy się głównie z błogim wypoczynkiem. Dniami ustawowo wolnymi są 1 oraz 3 maja, czyli poniedziałek i środa. Wystarczy więc wziąć urlop we wtorek 2 maja, by cieszyć się aż pięciodniowym długim weekendem. Osoby, które jednak marzą o znacznie dłuższym urlopie, mogą wziąć wolne również 4 i 5 maja, co w sumie daje aż dziewięć dni bez pracy.

Niektórzy w tym czasie wypoczywają poza granicami Polski, wielu wybiera się nad morze oraz w góry, ale są też tacy, którzy wolne dni spędzą, relaksując się na działce przy grillu. Jak się okazuje, w tym roku majówka może mocno odbić się na portfelach Polaków. W porównaniu z zeszłym rokiem ceny mogą być nawet 40 proc. wyższe. Sprawdźmy więc, co można robić w majówkę bez konieczności rezerwowania noclegu. Oto pięć pomysłów na spędzenie wolnego czasu podczas długiego weekendu.

Zdjęcie Podczas majówki warto zwiedzić Zwierzyniec / LUKASZ SOLSKI/East News / East News

Lubelszczyzna. Wycieczka rowerowa przez Roztocze

Gdzie lecieć na majówkę, by nie zrujnować swojego budżetu? Osobom z Lubelszczyzny i okolic powinien spodobać się pomysł wycieczki rowerowej na Roztoczu, czyli geograficznej krainie łączącej Wyżynę Lubelską z Podolem. Oprócz pięknych widoków, bujnej roślinności, zalesionych terenów, a także Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz kilku parków krajobrazowych można tam znaleźć wiele szlaków rowerowych. Można je pokonać w całości bądź wybrać tylko fragment.

Proponujemy przejechać trasę ze Zwierzyńca, w którym warto zobaczyć Stawy Echo aż do Krasnobrodu, gdzie można wybrać się do rezerwatu "Święty Roch". Trasa liczy mniej więcej 20 km, a po drodze warto odwiedzić Zagrodę Guciów, czyli skansen ukazujący wieś z XIX wieku. To idealne miejsce nie tylko do zwiedzania, ale także na odpoczynek i posiłek, który można zjeść w gospodzie wzorowanej na dziewiętnastowieczną karczmę.

Małopolska. Ogrody Zmysłów w Muszynie

W Małopolsce oprócz Kopalni Soli w Wieliczce i Wawelu w Krakowie istnieją inne miejsca, które warto zobaczyć podczas wolnych dni. Jednym z nich są Ogrody Zmysłów w Muszynie. Tego typu tereny są przystosowane do odpoczynku, a także do celów terapeutycznych i edukacyjnych.

Zdjęcie Ogrody Zmysłów w Muszynie to idealna opcja na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu / Albin Marciniak/East News / East News

Zwiedzanie ogólnodostępnego parku zdrojowego jest bezpłatne. Muszyńskie ogrody sensoryczne mają na celu oddziaływanie na pięć zmysłów i zostały podzielone na osiem stref - zdrowia, zapachu, dźwięku, zapachowo-dotykową, smaku, wzroku, Afrodyty oraz baśni i legend o Muszynie. Park jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a tablice informacyjne zostały również napisane za pomocą alfabetu Braille’a.

Wielkopolska. Gniezno i zagroda zwierząt

Myśląc o Wielkopolsce, wielu skupia się jedynie na Poznaniu. Rzeczywiście to miejsce warte odwiedzenia ze względu na liczne zabytki i piękne widoki. Będąc tam, koniecznie trzeba zobaczyć Stary Rynek, Park Cytadela czy też Zamek Królewski i Cesarski. Osoby, które nie mają planów na tegoroczną majówkę, a mieszkają w Wielkopolsce bądź w okolicy powinny przemyśleć również odwiedzenie Gniezna, które jest pełne atrakcji historycznych. W 2018 roku otworzono tam tzw. Trakt Królewski, czyli pieszy szlak biegnący przez zabytkowe centrum miasta.

Miłośnikom natury polecamy również zagrodę zwierząt w Gołuchowie. Na ponad 20 ha ogrodzonego terenu można spotkać żubry, daniele, koniki polskie i dziki.

Dolny Śląsk. Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych

Fanom aktywnego spędzania wolnego czasu z Dolnego Śląska powinien spodobać się wypad na najwyższy szczyt Gór Stołowych, czyli Szczeliniec Wielki mierzący 919 m n. p. m. Bilety można kupić online oraz w kasie biletowej, jednak trzeba mieć na uwadze, że istnieją godzinowe limity wejść. Co roku skalny labirynt cieszy się niemałą popularnością. Na sam szczyt można się dostać po ponad 600 kamiennych schodkach, gdzie na turystów czeka schronisko i kilka punktów widokowych.

Zdjęcie Na szczyt Szczelińca Wielkiego prowadzi ponad 600 schodów / Albin Marciniak/East News / East News

Podlasie. Rowerowa wycieczka i zwiedzanie

Podlasie również poleca się na wycieczkę rowerową. Warto przejechać się z Hajnówki do Białowieży. Po drodze czuć klimat wiosek, które swoim wyglądem sprawiają, że czas zaczyna się cofać. Rezerwat Pokazowy Żubrów to cel wycieczki, który powinien spodobać się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Na tym jednak nie koniec. Spędzając majówkę na Podlasiu, warto rozpatrzeć opcję wybrania się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przejście się szlakiem turystycznym i podziwianie przyrody może okazać się idealną formą relaksu. Poza tym na Podlasiu wiele osób poleca wybranie się do Kariny Otwartych Okiennic i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

