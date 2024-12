Co oznacza pierwsza gwiazdka w Wigilię?

Pierwsza gwiazdka na wigilijnym niebie jest jednym z głównych symboli Bożego Narodzenia . Swoją historią nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która według Pisma Świętego wskazała Trzem Królom drogę do miejsca narodzin Jezusa. Wypatrywanie wspomnianej pierwszej gwiazdy na niebie stało się tradycją , która łączy duchowy wymiar świąt z atmosferą rodzinnego oczekiwania.

Obecność pierwszej gwiazdki na niebie to sygnał do rozpoczęcia kolacji wigilijnej. Zasiadanie do wspólnego stołu, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń w jej obecności wzmacnia znaczenie Wigilii jako czasu miłości, pokoju i rodzinnej wspólnoty.