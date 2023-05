Spis treści: 01 Paszport stracił ważność? W tym miejscu wyrobisz go od ręki

02 "Procedura trwa 15 minut"

03 Paszport tymczasowy. Kraków wkracza do gry

04 Tu uzyskasz paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy? Idealne rozwiązanie dla zapominalskich, którzy złożyli wniosek o paszport, ale jeszcze go nie odebrali. Albo dla tych, którzy nie zwrócili uwagi, że stracił ważność. Z pomocą przychodzi punkt zlokalizowany na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Już nie musisz martwić się koniecznością odwołania wyjazdu - na Okęciu otrzymasz go "od ręki". Punkt od 20 kwietnia 2023 roku działa w budynku terminala A Lotniska Chopina. To - póki co - jedyne takie miejsce w Polsce. Czy wkrótce dołączy do niego lotnisko w Balicach?

Zdjęcie Punkt wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina w Warszawie / Piotr Molecki/East News / East News

W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy? Oto i one:

zapomniałeś zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport,

twój paszport lub dowód osobisty stracił ważność,

złożyłeś wniosek o paszport, ale nadal go nie odebrałeś,

posiadasz ważny bilet lotniczy.

Bez tego ani rusz! Aby wyrobić paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina, koniecznie zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (jeśli go posiadasz) i ważny bilet lotniczy na planowaną podróż. W przypadku dzieci konieczna jest również zgoda rodziców.

W punkcie podpiszesz wniosek o jego wydanie, a ten zostanie wygenerowany w systemie przez urzędnika. Na miejscu wykonasz również potrzebną fotografię. Koszt wydania paszportu wynosi 30 zł.

Zdjęcie Paszport stracił ważność? Z pomocą przychodzi punkt wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina w Warszawie / Piotr Molecki/East News / East News

"Procedura trwa 15 minut"

Ile dni jest ważny paszport tymczasowy? Dokument wydawany na warszawskim lotnisku będzie ważny nie dłużej niż przez 365 dni.

- Termin ważności dokumentu będzie dostosowany do okoliczności uzasadniających posiadanie paszportu tymczasowego - podaje MSWiA.

Urzędnik wydający paszport weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w danym państwie i czas podróży. Lista krajów jest długa, ale nie ma na niej Stanów Zjednoczonych, Indii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Punkt do wyrabiania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina podpięty jest pod wszystkie systemy, które umożliwiają wystawienie tymczasowego paszportu. Oznacza to, że na miejscu będą znajdowały się wymagane dokumenty, a także miejsce do zrobienia odpowiedniego zdjęcia. Cała procedura będzie trwała ok. 15 minut - informuje w mediach społecznościowych Lotnisko Chopina.

Paszport tymczasowy. Kraków wkracza do gry

Zdjęcie Kraków. Lotnisko w Balicach / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

O to, by podobny punkt powstał na lotnisku w Balicach, apelują krakowscy radni. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicz zwrócił się w tej sprawie do prezesa Kraków Airport Radosława Włoszka i wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", radny podkreślił, że to rozwiązanie istotne dla miasta, które jest turystycznym i biznesowym centrum regionu.

- Apelujemy o jak najszybsze utworzenie punktu wydawania szybkich paszportów tymczasowych przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu wakacyjnego, czyli przed lipcem 2023 roku - cytuje rezolucję radnych "Gazeta Krakowska".

Radni podkreślają, że będzie to spore ułatwienie dla mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

- To szansa na to, by ograniczyć niepotrzebny stres i ryzyko związane z często losowymi lub omyłkowymi sytuacjami, zagubieniem czy zapomnieniem paszportu - pisze Rafał Komarewicz.

Tu uzyskasz paszport tymczasowy

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możemy oczywiście złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Za granicą możemy to zrobić u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.

Paszport tymczasowy jest wydawany m.in. w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową czy osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe i ma to charakter czasowy.

