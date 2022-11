Piękne imię żeńskie niedoceniane przez Polaków. Oznacza "Bóg mą przysięgą"

Spis treści: 01 Imię Izabela - pochodzenie i znaczenie

02 Imię Izabela - numerologia

03 Imię Izabela - cechy charakteru

04 Imię Izabela - popularność

05 Imię Izabela - imieniny

06 Imię Izabela - zdrobnienia

07 Znane osoby o imieniu Izabela

Imię Izabela - pochodzenie i znaczenie

Imię Izabela to hiszpański odpowiednik Isabel (Jezabel). Pochodzi od hebrajskiego zwrotu eliszebeth, co oznacza - "Bóg mą przysięgą". W Polsce imię Izabela pojawiło się wraz z wpływami francuskimi. Prawdopodobnie powstało jako odmiana imienia Elżbieta.

Imię Izabela - numerologia

Izabela to numerologiczna 11 - określana jako mistrzowska, ponieważ posiada dwie takie same cyfry. Liczba ta określa osoby wysoko mierzące, o ambitnych celach życiowych. Jedenastka to połączenie dwóch żywiołów - ognia i ziemi. Planetarnie liczbę tę łączą wpływy Marsa i Księżyca.

Imię Izabela - cechy charakteru

Ostatnia szansa na tani prąd. Kiedy mija termin składania oświadczeń? Imię Izabela opisuje kobietę dążącą do perfekcjonizmu, nieco pedantyczną. Wszystko, co robi, stara się wykonywać dokładnie, a w swoich czterech ścianach musi mieć zawsze idealny porządek. Trudno jej się porozumieć z osobami, które nie są sumienne i często się spóźniają. Mimo tego Izabela jest kobietą bardzo przyjacielską, opiekuńczą, nigdy nie odmówi pomocy drugiej osobie. Niekiedy jednak ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, przez co lubi słuchać pochwał i komplementów. Małe Izabele są wręcz wymarzonymi wnuczkami. Raczej nie psocą, starają się być grzeczne i ułożone, zawsze chętne do prac artystycznych, nauki wierszyków czy piosenek.

Zdjęcie Imię Izabela wywodzi się z Hiszpanii. Prawdopodobnie powstało jako odmiana imienia Elżbieta / 123RF/PICSEL

Imię Izabela - popularność

W Polsce imię Izabela nie zajmuje miejsca w czołówce najchętniej nadawanych imion. Dziewczynki otrzymują je stosunkowo rzadko, a popularność nie zmienia się znacznie z biegiem czasu. W 2021 roku imię Izabela nadano 612 razy, natomiast w pierwszej połowie bieżącego - 2022 roku otrzymało je 273 dzieci. W Polsce imię Izabela nosi obecnie 159304 kobiet (dane ze stycznia 2022).

Imię Izabela - imieniny

Izabela imieniny obchodzi 23 lutego, 16 marca, 14 kwietnia, 14 lipca, 31 sierpnia, 3 września i 10 września. W Polsce najbardziej popularną datą jej święta jest 23 luty.

Imię Izabela - zdrobnienia

Najbardziej popularnymi zdrobnienia imienia Izabela są: Izabelka, Izi, Izia, Izka, Izulka, Izunia, Izusia, Izuś.

Znane osoby o imieniu Izabela

Królowa Izabela I Katolicka , która poparła Krzysztofa Kolumba, kiedy organizował wyprawę na drugą stronę oceanu

, która poparła Krzysztofa Kolumba, kiedy organizował wyprawę na drugą stronę oceanu Izabela Czartoryska - polska arystokratka

- polska arystokratka Izabela Cywińska - polska reżyser

- polska reżyser Izabela Skorupco - polska aktorka

- polska aktorka Izabela Trojanowska - polska piosenkarka i aktorka

- polska piosenkarka i aktorka Izabela Bełcik - polska siatkarka