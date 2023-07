Pies prezydenta Bidena w ciągu czterech miesięcy dziesięciokrotnie pogryzł funkcjonariuszy Secret Service

Życie i styl

Nowy pupil, stare problemy. Tak można podsumować kłopoty, jakie sprawiają pracownikom Białego Domu psy prezydenckiej pary. W grudniu 2021 roku należący do Bidenów owczarek niemiecki Major musiał opuścić Waszyngton, bo atakował funkcjonariuszy Secret Service. Nowy pupil, Commander, nie jest jednak lepszy. Jak ujawniły amerykańskie media, w ciągu zaledwie czterech miesięcy dopuścił się on aż dziesięciu ataków. Jeden z prezydenckich ochroniarzy został pogryziony tak dotkliwie, że trafił do szpitala.

Zdjęcie Joe Biden z żoną i psem Commanderem / EPA/MICHAEL REYNOLDS / PAP