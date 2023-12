Spis treści: 01 Polska w okowach mrozu. Antycyklon Dunia namiesza w pogodzie

02 Srogi mróz, śnieg i gołoledź. Prognoza pogody 4-10 grudnia 2023 IMGW wydał ostrzeżenia. Atak zimy w kilku regionach Polski. Spadnie nawet 25 cm śniegu

Oto co nasz czeka w najbliższych dniach. Niebezpiecznie na Pomorzu. IMGW ostrzega

„Śnieg nie wpadł do liści”. Beskidzcy górale z niepokojem spoglądają w niebo

Jest prognoza pogody na Boże Narodzenie. Meteorolodzy mówią jasno

W tym tygodniu (4 - 10 grudnia) czeka nas zmiana pogody. Miniony weekend upłynął pod znakiem ataku zimy, która dała się we znaki zwłaszcza mieszkańcom południowej Polski. Intensywne opady wystąpiły w konkretnych regionach, m.in. w Beskidzie Żywieckim czy rejonie Nowego Sącza.

- Na drodze ślisko, trzeba bardzo uważać w trakcie jazdy - mówiła Kinga z Beskidu Żywieckiego.

- Wczoraj wieczorem śnieg sypał dość mocno. Rano obudziliśmy się, a tu chyba z 30 cm nowej warstwy puchu - relacjonowała Aleksandra, mieszkanka okolic Nowego Sącza.

Polska w okowach mrozu. Antycyklon Dunia namiesza w pogodzie

W najbliższych dniach warunki pogodowe w naszym kraju będzie dyktował antycyklon Dunia. Chociaż śnieżyce ustąpią, to w zamian dostaniemy srogi mróz.

Zimowa aura utrzyma się na wschodzie Polski, z kolei do zachodnich województw dotrze cieplejsze powietrze. Oprócz śniegu, prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Czasami może wystąpić marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że na południu i wschodzie kraju temperatury wyniosą lokalnie nawet - 15 st. Celsjusza.

Srogi mróz, śnieg i gołoledź. Prognoza pogody 4-10 grudnia 2023

Zdjęcie Jedno jest pewne: w najbliższych dniach będzie zimno / 123RF/PICSEL

IMGW przygotował szczegółową prognozę pogody na nadchodzące dni. Nowy tydzień rozpoczniemy ze słabymi opadami śniegu na północy i wschodzie kraju. Wyjątkiem będą Bieszczady, w których będą one nieco silniejsze. Według prognoz lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 5 cm. Temperatura maksymalna to od - 7 st. Celsjusza w Małopolsce do -2 st. Celsjusza w centrum i od 0 do - 1 st. Celsjusza na krańcach zachodnich i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat prognozowana jest temperatura od -10 do - 6 st. Celsjusza.

- Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna, ponieważ w wielu miejscach rozpogodzi się. Tylko miejscami na wschodzie i południu wystąpią słabe opady śniegu. Lokalnie utworzą się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -16 st. w rejonach podgórskich Karpat i -12 st. na południu oraz wschodzie kraju do -6 st. w centrum i -4 st. na zachodzie oraz nad morzem - informuje IMGW.

We wtorek, 5 grudnia, na zachód Polski dotrze niż. Prognozowane są słabe opady śniegu, na krańcach zachodnich również deszczu ze śniegiem, na południowym zachodzie lokalnie możliwy deszcz i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 1 st. Celsjusza na Dolnym Śląsku. Noc z wtorku na środę również będzie mroźna - na południu i wschodzie kraju oraz w górach, temperatura spadnie do -13 i -10 st. Celsjusza.

Do końca tygodnia będzie panowała podobna aura. Noce przyniosą srogie mrozy - najzimniej będzie w południowych częściach Polski. Na przykład, noc ze środy na czwartek będzie mroźna w dolinach karpackich, miejscami termometry wskażą ok. - 10 st. Celsjusza.

- Sobota i niedziela bez większych zmian w pogodzie. Noce z mrozem, większym na południu Polski, dni z odwilżą na zachodzie i lekkim mrozem na wschodzie. Opady mieszane, głównie w zachodniej połowie kraju - prognozują synoptycy IMGW.

