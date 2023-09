Raport WHO głosi, że tylko co piąta osoba z nadciśnieniem jest odpowiednio leczona

Nadciśnienie można skutecznie kontrolować za pomocą prostych, tanich leków, a mimo to udaje się to robić tylko jednej na pięć osób z nadciśnieniem. Programy kontroli nadciśnienia są nadal zaniedbywane, nie traktuje się ich priorytetowo i są w dużym stopniu niedofinansowanie. stwierdził w komunikacie WHO dyrektor generalny tej organizacji, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szokujące doniesienia z WHO. Ludzie umierają, bo nie są odpowiednio leczeni

Chociaż według opublikowanego we wtorek 19 września raportu nadciśnienie w skali globalnej jest powszechne, bo dotyczy co trzeciej osoby, WHO szacuje, że w rzeczywistości chorych jest więcej. Ale nawet gdyby wszystkie osoby, u których to schorzenie zdiagnozowano, były odpowiednio leczone, w latach 2023-2050 można by zapobiec 76 milionom zgonów, 120 milionom udarów, 79 milionom zawałów serca i 17 milionom przypadków niewydolności serca.

Nadciśnienie zbiera żniwo. Jakie są następstwa tego schorzenia?

Ciśnienie krwi podaje się w milimetrach słupa rtęci (mmHg) w postaci dwóch wartości: pierwsza - wyższa - to ciśnienie mierzone w momencie skurczu serca, a druga - niższa - w chwili, gdy serce odpoczywa. Nadciśnienie występuje, gdy jedna lub obie wartości są powyżej średniej: 140 i 90 mmHg.

Wysokie ciśnienie krwi jest czynnikiem ryzyka różnych schorzeń, w tym chorób serca, udaru i otępienia naczyniowego. Ponieważ nadciśnienie stanowi dodatkowe obciążenie dla naczyń krwionośnych i narządów, może też zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nerek. Z kolei ryzyko wystąpienia nadciśnienia rośnie z wiekiem. W grupie w wieku 18-34 lata cierpi na nie około 10 proc. osób, wśród tych po 65 roku życia już 65 proc.

Co powoduje nadciśnienie tętnicze?

Przyczyny nadciśnienia są złożone. Wiadomo, że wpływ na jego wystąpienie mają czynniki genetyczne, więc osoby, których rodzice lub dziadkowie mają tę dolegliwość, powinny szczególnie zadbać o badania kontrolne i profilaktykę. Jest bowiem wiele czynników ryzyka zależnych od stylu życia, na które mamy wpływ, np. zbyt słona dieta, siedzący tryb życia, używanie alkoholu i tytoniu.

- Co godzinę ponad tysiąc osób umiera z powodu udarów i zawałów serca. Większość tych zgonów jest spowodowana wysokim ciśnieniem krwi i większości można było zapobiec. Dobre leczenie nadciśnienia jest przystępne cenowo, dostępne i poprawia skuteczność podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie wyzwaniem jest przejście od "dostępne" do "zapewnione" - stwierdził mówi w komunikacie WHO Tom Frieden, prezes organizacji non-profit Resolve to Save Lives.

Zawarte w raporcie zalecenia obejmują pięć podstawowych kwestii - stworzenie jasnych i przejrzystych protokołów leczenia, zaopatrzenie w leki i sprzęt, skoordynowaną zespołową opiekę nad pacjentem, dostosowanie usługi do jego potrzeb i możliwości oraz stworzenie prostych i intuicyjnych systemów przesyłania informacji pomiędzy pacjentem a pracownikami ochrony zdrowia.