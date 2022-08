W sieci pojawiła się wyjątkowo atrakcyjna oferta sprzedaży trzypokojowego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Za 60-metrowe lokum chcą jedynie 400 tysięcy złotych. W podobnej cenie i lokalizacji ciężko odnaleźć nawet kawalerkę. Jak się okazuje, ogłoszenie posiada haczyk. Nieruchomość zamieszkuje bowiem 90-letnia matka właściciela.

Wystawili duże mieszkanie w świetnej cenie i lokalizacji. Jest tylko jeden haczyk

Wydali na wesele mnóstwo pieniędzy. Goście wyszli po 15 minutach! Wystawione za 400 tysięcy złotych mieszkanie zamieszkuje 90-letnia matka ogłoszeniodawcy. Sprawę postanowił zbadać "Fakt". Gazeta skontaktowała się ze sprzedającym, pytając o szczegóły oferty. Wielu internautów po obejrzeniu ogłoszenia zarzuciło bowiem mężczyźnie, iż ten nie chce zajmować się swoją matką.

Jak wyjaśnia tabloid, autor ogłoszenia mieszka z żoną kilkaset kilometrów od Warszawy. Małżeństwo obawia się o stan zdrowia 90-latki, dlatego szuka rozwiązania, będąc jednocześnie otwartym na propozycje. Oferta zakładałaby wypłacanie renty, która wynika ze służebności lub dożywotnie zamieszkanie lokalu przez seniorkę. Małżeństwo jest jednocześnie w trakcie załatwiania dla kobiety miejsca w domu opieki. Podkreślają, iż w grę nie wchodzi dzielenie mieszkania.

Ogłoszeniodawca przyznaje, że zainteresowanie ofertą jest ogromne.

Mimo iż niektórzy mocno skrytykowali sprzedającego, w podobnej ofercie nie ma nic zaskakującego.

Służebność mieszkania: czym jest?

Służebność to standardowe rozwiązanie prawne, gwarantujące osobie zamieszkującej lokal prawo do korzystania z niego aż do śmierci. W umowie uregulować można między innymi kwestię dostępności zamieszkującej mieszkanie osoby do wszystkich pomieszczeń. Istnieje również możliwość, aby osoba nie zamieszkiwała już w przyjmowanym mieszkaniu, jednak wtedy konieczne jest wypłacanie jej comiesięcznej renty.

Służebność mieszkania przysługuje konkretnej, opisanej z imienia i nazwiska osobie, na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Otrzymuje ona prawa do korzystania z domu lub mieszkania w zakresie uzgodnionym przez obie strony.

