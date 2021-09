Oczekujemy dzisiaj od Was jednego: zwróćcie nam to, co dla politycznych interesów nam zabraliście w 1993 roku. Oddajcie nam wolność do decydowania o naszym ciele, ciąży i przyszłości rodziny. Chcemy dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji bez pytania nas o powód, dostępnej i nowoczesnej antykoncepcji, opieki ginekologicznej na wysokim poziomie i rzetelnej edukacji seksualnej

czytamy w apelu.