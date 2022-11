W Polsce świadczenie emerytalne może wypłacać ZUS lub KRUS. Aby otrzymać pieniądze z dwóch źródeł jednocześnie, trzeba spełnić określone wymagania

ZUS wypłaca emeryturę osobom zajmującym się działalnością pozarolniczą gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów o pracę lub zlecenie

KRUS wypłaca emeryturę ograniczonej liczbie osób - ubezpieczona osoba musi być rolnikiem

Emerytura z ZUS czy KRUS?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie, zazwyczaj co miesiąc. Przysługuje osobom ubezpieczonym, które spełniają określone warunki wymienione w ustawie. Świadczenie w naszym kraju najczęściej wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

ZUS wypłaca emeryturę wszystkim osobom zajmującym się działalnością pozarolniczą gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów o pracę lub zlecenie. Z kolei KRUS wypłaca emeryturę ograniczonej liczbie osób - emerytura jest w tym przypadku możliwa tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona jest rolnikiem.

ZUS i KRUS przyznają świadczenia emerytalne w oparciu o dane ubezpieczeniowe uprawnionego do emerytury. Kluczowy jest w tym przypadku wiek takiej osoby i okresy składkowe.

Emerytura z ZUS - warunki

Prawo do emerytury z ZUS (obliczanej na nowych zasadach) przysługuje:

kobiecie, która ma co najmniej 60 lat i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe, które wynoszą co najmniej 20 lat,

mężczyźnie, który ma co najmniej 65 lat i udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe, które wynoszą co najmniej 25 lat.

"Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość" - informuje w komunikacie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Emerytura z KRUS - kto może ją otrzymać

Nieco inaczej wygląda kwestia otrzymywania świadczenia z KRUS. Podstawowym warunkiem ubiegania się o emeryturę z KRUS jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jak i udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W praktyce składki odprowadzane do KRUS są o wiele mniejsze niż te wpłacane do ZUS.

Emerytura z KRUS przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia poniższe warunki:

osiągnął wiek emerytalny - od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

przez co najmniej 25 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (okres ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 1991 roku).

Na jakich zasadach można otrzymać jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS?

Odpowiednie okresy składkowe w ZUS i KRUS to wymóg podstawowy. Brak nawet jednego z nich może nam uniemożliwić przyznanie emerytury. Wniosek o wypłatę emerytury z KRUS można złożyć wtedy, gdy ubiegający się o pieniądze był ubezpieczony w tej instytucji przez co najmniej 100 kwartałów. W innym przypadku takie wnioski są odrzucane.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie? Oto one:

wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 roku,

w czasie swojej zawodowej aktywności podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Jak informował minister rodziny, pracy i polityki społecznej, "po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej".

Wybór między emeryturą z ZUS i KRUS

Jeżeli nie spełniamy tych wymagań, musimy dokonać wyboru między świadczeniem ZUS a KRUS. Ubezpieczony ma prawo wybrać emeryturę, która będzie mu bardziej odpowiadała. Żaden z organów nie może podjąć w tej kwestii decyzji za ubezpieczonego - możliwe jest nawet to, że emeryt będzie preferował niższe świadczenie wypłacane przez ZUS niż wyższe, oferowane przez KRUS.

Jak informował pod koniec 2021 roku GUS, rolnik-emeryt otrzymywał niecałe 1400 zł brutto miesięcznie. Natomiast prawie tysiąc złotych więcej emerytury wypłacał ZUS.

