Zasiłek pogrzebowy - ile wynosi ZUS?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez ZUS lub KRUS (w przypadku rolników). Zasiłek pogrzebowy otrzymuje się po śmierci bliskiej osoby, ma na celu choćby częściowe pokrycie kosztów pochówku.

W 2023 roku wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł dla członków rodziny zmarłego, niezależnie od kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Dla pozostałych osób i instytucji zasiłek jest równy kosztom organizacji pogrzebu, jednak w kwocie nieprzekraczającej 4000 zł.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zdjęcie Wdowie po śmierci męża, oprócz emerytury po mężu przysługuje również zasiłek pogrzebowy. Komu konkretnie się należy? / 123RF/PICSEL

Zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale każdemu, kto pokrył koszty pogrzebu. Tak więc może otrzymać go również dom opieki społecznej, pracodawca, gmina, powiat, kościół, a nawet zupełnie obca osoba.

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest po śmierci:

osoby, która miała przyznaną emeryturę, rentę bądź rentę socjalną

osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową

osoby, która była ubezpieczona w ZUS

osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

osoby, która była na zasiłku chorobowym lub na świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia

osoby, której nie została przyznana emerytura lub renta w dniu jej śmierci, ale spełniała wszystkie warunki do tych świadczeń

osoby, która miała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny

osoby, która pobierała rentę z powodu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach

Zasiłek ten przysługuje także osobie, która miała tytuł cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych i dodatkowo pobierała za to świadczenie pieniężne.

Czy zasiłek pogrzebowy pójdzie w górę?

Wiceminister Stanisław Szwed odniósł się do zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Podkreślił, że na razie trwają analizy, co do przyznawanego zasiłku pogrzebowego. Analiza dotyczy rzeczywistych kosztów związanych z pochówkiem oraz realnych możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz budżetu państwa.

Wiceminister nie podał jednak konkretnej daty, co do zwiększenia świadczenia pieniężnego.

Czy zasiłek pogrzebowy wystarczy na pochówek?

Zasiłek pogrzebowy pozostaje niezmienny już od 12 lat. W dobie rosnącej inflacji trudno, aby 4000 zł wystarczyło na pochówek zmarłego. Niestety ceny w branży funeralnej również poszły w górę.

Średni koszt firmy pogrzebowej zaczyna się od 2000 złotych. Musimy doliczyć jeszcze do tego przygotowanie ciała, trumnę, opłatę za miejsce na cmentarzu oraz nagrobek. Oczywiście oprawa w kościele, urna czy zorganizowanie stypy, to dodatkowe opłaty.

W dużych miastach koszty te potrafią być nawet dwukrotnie wyższe niż sam zasiłek pogrzebowy. Zatem obecny zasiłek pogrzebowy traktowany jest przez wielu, jako dodatek do wysokiej sumy za pogrzeb.

