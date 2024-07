Najlepszy wśród znaków zodiaku. Ślub z nim to jak wygrana na loterii

Spis treści: Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Baran

Dla przedstawicieli tego znaku liczy się efekt, szybkość i emocje oraz to, że będą grać pierwsze skrzypce niezależnie od sytuacji. Jeżeli słyszymy o nieplanowanych ślubach, które są zawierane pod wpływem chwili w Las Vegas, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tym "szaleńcem'' jest właśnie ktoś spod znaku Barana.

Barany mają chrapkę na dominację i dlatego nudzić się z nimi nie sposób, chociaż do łatwych osób nie należą. Śluby Baranów zazwyczaj odbywają się szybko i bez zbędnych "ceregieli'', bo śpieszy im się na imprezę i szaleństwa z przyjaciółmi. Jeżeli ksiądz zbyt długo mówi, potrafią dać mu to do zrozumienia gwałtownym ziewaniem. Na imprezie weselnej Baran jest w samym centrum zabawy. Pije z każdym gościem, prowadzi "pociąg'' lub zagaduje do cioci Irenki siedzącej w kącie. Zatrudnianie na wesele wodzireja to wyrzucanie pieniędzy...

Byk

Byki będące pod opieką uwielbiającej rozkosze zmysłowe Wenus, postawią oprócz dobrej oprawy artystycznej ślubu, na doskonałą jakość potraw na przyjęciu weselnym. Wychodząc z założenia, że nikt nie może się dobrze bawić, o ile się porządnie i wykwintnie nie naje, i nie napije. Byki jak oka w głowie będą pilnować spraw stołu. Na ich przyjęciu nie może zabraknąć typowo polskiej kuchni - najlepiej z centralnie ustawionym rożnem, na którym obracać się będzie nieszczęsne prosię. Nie w ich guście zamorskie nowinki.

Byki stawiają na sprawdzoną tradycję. To ich wesele będą z rozrzewnieniem wspominać smakosze. To o ich przyjęciu z pewnością będzie można powiedzieć, że takiej typowo polskiej gościnności wyrażonej w jedzeniu i piciu, gdzie indziej ze świecą szukać. A jak się bawić to się bawić, zatem poprawiny u Byka mogą trwać i trzy dni.

Bliźnięta

To właśnie roztrzepane Bliźnięta służyły za wzór we wszystkich komediach, w których Pan Młody spóźnia się na własny ślub i w ostatniej chwili wpada do kościoła podwieziony przez przygodnie poznanego kierowcę "komarka''. Dlatego należy ich pilnować z zegarkiem w ręku. Panna Młoda może w decydującym momencie przyciąć suknię ślubną drzwiami, przypalić welon albo oblać się czerwonym winem. Panu Młodemu spod tego znaku w żadnym wypadku nie należy powierzać obrączek! Albo o nich zapomni, albo je zgubi... Lepiej, żeby opiekował się nimi jakiś rozsądny świadek, najlepiej spod solidnego, ziemskiego znaku.

Jeżeli uda się szczęśliwie doprowadzić uroczystość ślubną do końca i nie będzie żadnej gafy, z której śmiać się będą jeszcze wnuki, przed Bliźniętami nadzwyczaj udane i sympatyczne wesele, na którym będzie mnóstwo kuzynostwa, znajomych i przyjaciół, gdyż Bliźnięta mają bardzo szerokie kręgi towarzyskie.

Rak

Raki to najwrażliwsze osoby z całego zodiaku i wszystko, a już z pewnością własny ślub, przeżywają niezwykle emocjonalnie. To z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie Raki zalewają się łzami przed ołtarzem, niezdolne wykrztusić słów małżeńskiej przysięgi. Jeżeli jesteś narzeczonym/narzeczoną osoby spod znaku Raka, nie zdziw się, jeżeli dzień przed ślubem otrzymasz wiadomość, że nic z tego, bo on/ona się boi, ma tremę i nie wyjdzie przed tak duże zgromadzenie osób. Nie warto się tym przejmować, bo Raki jak niczego innego pragną założenia rodziny i posiadania szczęśliwego, domowego pożycia, w którym będzie im bezpiecznie.

Wesele osoby spod tego znaku, to przede wszystkim wielopokoleniowy zlot rodzinny. Rak nie chce, aby ktoś się poczuł urażony, dlatego zaprosi i wszystkie pociotki, i dziesiątą wodę po kisielu i nawet panią Tereskę, która pilnowała małego Raczka, kiedy miał pięć lat.

Lew

Ślub bez wystawnego wesela w przypadku Lwa w ogóle nie wchodzi w grę! Cała impreza musi być najwspanialsza, najwytworniejsza, najgustowniejsza i oczywiście... najdroższa, co bardzo licznie zgromadzeni goście (nieważne czy spokrewnieni, czy też nie), będą sobie powtarzać na ucho. Lwa mile połechta obecność na jego uroczystości Pana Prezesa wraz z szacowną małżonką, lub też burmistrza czy w ostateczności sołtysa. Ważne, żeby było widać przedstawicieli władzy. Ślubu nie powinien udzielać nikt poniżej biskupa, a przynajmniej niech będzie to msza koncelebrowana. O sukni Panny Młodej spod znaku Lwa będą krążyć w rodzinie legendy przez kilka pokoleń, a jej kilkumetrowy tren ledwo zmieści się w białej limuzynie, którą pojadą do ślubu.

Panna

W przypadku Panny wszystko musi być zapięte na ostatni guzik! W innym razie będzie nieszczęśliwa i uroni łzę na własnym ślubie, bynajmniej nie ze wzruszenia, ale z żalu, że kwiaty, które zamówiła na wystój kościoła mają nie ten odcień, co trzeba, a świeca stojąca po lewej jest trzy centymetry wyższa od tej stojącej po prawej. Przygotowania do ślubu Panny najlepiej zacząć dwa lata wcześniej, wtedy jest duża szansa, że uda się wszystko przygotować na czas. Przyjęcie weselne to także nie miejsce na radosną improwizację, Panna nawet pierwszy taniec ma przećwiczony do perfekcji pod okiem zawodowego instruktora.

Waga

Dla Wagi najistotniejszym elementem ślubu i wesela jest wygląd. Suknia ślubna to rzecz największej wagi! Po nią Panna Młoda gotowa jest wybrać się nawet do Paryża. Musi być najmodniejsza i olśniewająca. Do tego biżuteria ślubna - najlepiej diamenty w białym złocie... O majątku wydanym na fryzjera lepiej nie wspominać. Warto zaznaczyć, że panowie Wagi, paniom w niczym nie ustępują.

Oprawa ślubu to też ważna sprawa. Kościół musi tonąć w kwiatach, a na chórze powinien przygrywać kwartet smyczkowy. Sesja fotograficzna w trakcie uroczystości może przypominać najazd paparazzich. Po imprezie weselnej spod ręki Wagi dotrą do gości starannie wykaligrafowane podziękowania, bo kto, jak kto, ale Waga z pewnością umie się zachować.

Skorpion

Skorpiony są bardzo emocjonalne i chociaż nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo maskują się doskonale, wszystko głęboko i prawdziwe przeżywają. Do przysięgi przykładają niezwykłą wagę i jak żaden inny znak zodiaku nie tolerują zdrady i nie wybaczają łatwo.

Sama oprawa uroczystości nie ma dla Skorpiona, aż tak wielkiego znaczenia, jak następująca po niej noc poślubna, której swemu wybrankowi czy wybrance, na pewno nie odpuszczą, chociażby stopy bolały od weselnych tańców i bardzo chciało się spać. Wesele będzie raczej tradycyjne, ale za to suknia Panny Młodej spod tego znaku na pewno będzie bardzo sexy i może niektórych szokować dużym dekoltem, czy zmysłowym kolorem.

Strzelec

Osoby spod tego znaku to gejzery optymizmu. Do organizowania uroczystości nie przywiązują aż tyle uwagi, zakładając, że "jakoś to będzie'' i "wszystko się ułoży''. Stawiają przede wszystkim na dobrą zabawę, dlatego spraszają wszystkich swoich znajomych, którzy kiedykolwiek dali im swój numer telefonu. Dlatego na weselu u Strzelca można spotkać i Chińczyka z Erasmusa, i wujka z Ameryki, jak również koleżankę ze szkolnej ławki.

Jako weselny zespół Strzelec najchętniej zaprosiłby The Rolling Stones, ale oni niestety są akurat w trasie koncertowej. Dlatego musi się zadowolić jakąś pomniejszą rockową kapelą. Przyjęcie weselne osób spod znaku Strzelca niesie w sobie tyle pozytywnej energii, że nawet starsze pokolenie niepostrzeżenie zacznie wywijać marynarkami, skacząc po krzesłach.

Koziorożec

Koziorożce bardzo poważają wszelkiego rodzaju oficjalne uroczystości i są wręcz zakochane w majestacie urzędów. Dlatego zdają sobie sprawę z tego, że małżeństwo to nie zabawa i jeżeli już się na nie zdecydują, to jest duża szansa na to, że będzie to ich jedyny ślub w życiu. Do zaślubin przygotowują się solidnie i nie ma mowy, żeby nagle na przeszkodzie stanął brak jakiegoś zaświadczenia czy też aktu urodzenia.

Osoby spod znaku Koziorożca, wbrew temu, co wydawać mogłoby się na pierwszy rzut oka, są dość przesądne, dlatego będą unikać postępowania, które mogłoby przynieść im pecha i skrupulatnie przestrzegają ślubnych "zabobonów''. Samo wesele będzie pod linijkę i nad wyraz poprawne.

Wodnik

Przedstawiciele Wodnika zazwyczaj stronią od legalizowania związku tłumacząc, że "uczuciu niepotrzebny jest papier i stempel''. Statystycznie najczęściej wybierają układ na "kocią łapę'', w którym czują, że ich silna potrzeba wolności nie jest ograniczana... Jeżeli jednak uda się Wodnika czy Wodniczkę zaciągnąć przed ołtarz, będzie najszczęśliwszy, jeżeli ten "ołtarz'' przybierze jak najbardziej nietypową formę.

To właśnie Wodniki słyną z zaskakujących ślubów pod wodą, podczas skoku ze spadochronem czy też udzielanych na pokładzie statku przez kapitana. Przyjęcie weselne do standardowych też należało nie będzie. Wodnik zrozpaczonej rodzinie oświadczy, że wybiera szwedzki stół albo sushi, a do ślubu pojedzie taksówką.

Ryby

Dla osób spod znaku Ryb liczy się przede wszystkim romantyzm, oraz ulotny i czarodziejski nastrój. Jakby właśnie dla nich stworzone są hollywoodzkie zakończenia, gdzie na tle zachodzącego Słońca, dwoje zakochanych pobiera się nad brzegiem morza, a nad nimi kołyszą się palmy...

Dla świadków lub druhny poważnym zadaniem będzie pilnować, aby toasty, które wznosi Pan lub Panna Młoda, były w dużej mierze zmieszane z wodą. Ryby mają słabiutkie głowy i w połowie imprezy kłopot gotowy.

