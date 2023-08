Spis treści: 01 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BARAN

02 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BYK

03 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - RAK

05 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - LEW

06 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - PANNA

07 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - WAGA

08 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - RYBY

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BARAN

Aura tego tygodnia zachęcać cię będzie bardziej na działania relaksacyjne niż angażowanie się w robotę. W pracy na etacie nużyć będą cię codzienne obowiązki i jeśli to możliwe będziesz starał się od nich uciekać bądź przełożyć je na późniejszy czas. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą na początku tygodnia będą pracowały bez wytchnienia, ale już od środy zacznie dopadać ich lenistwo i chęć odpoczynku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zamiast aktywnie działać będą cieszyć się wolnością i możliwością korzystania z niej w każdym momencie. Sprawy finansowe nie przyniosą większych zmian.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BYK

Ludzie spod tych znaków ZAWSZE mają rację. Kto jest najgorszy? W tym tygodniu wiele spraw potoczy się na twoją korzyść. W pracy na etacie mniej realistyczne podejście do swojej osoby, a nie rozczarujesz się opinią innych. Twoja zbytnia pewność siebie może ci zaszkodzić!. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą podejmą się działań w których mogą liczyć na więcej zleceń. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny dołożyć wszelkich starań, aby udało im się zyskać to, na czym im zależy. W sprawach finansowych uważaj na własną nieroztropność, bo może cię ona sporo kosztować.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - BLIŹNIĘTA

Czeka cię trudny tydzień. W pracy na etacie zachowaj ostrożność, bo łatwo będziesz popełniał błędy w dokumentach albo pomylisz się na kasie na całkiem sporą kwotę. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zaufać instynktowi i pokierować swoją komunikacją tak, aby w danym momencie wyciągnąć jak najlepsze zyski dla siebie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały wrażenie, że tkwią w próżni, z której trudno im wypłynąć na powierzchnię. W sprawach finansowych poniesiesz straty na skutek błędnych decyzji, ale w piątek możesz spodziewać się radosnych wydarzeń, bo uda ci się zarobić dodatkowy pieniądz.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - RAK

Już od samego poniedziałku będziesz starał się być na szczycie. W pracy na etacie nawiążesz dobrą współpracę z innymi bo wiesz, że robota zespołowa przyniesie lepsze efekty. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny upierać się przy obecnych działaniach, tylko mimo obaw zaryzykować modyfikacje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zyskają pomoc od przyjaciół. W sprawach finansowych nie ma co liczyć na wzrost dochodów ani na żadne dodatkowe zarobki.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - LEW

Czeka cię pozytywny czas w którym marzeniami sięgaj gwiazd i nie zgadzaj się na kompromisy, bo los będzie ci sprzyjał. W pracy na etacie podwyższysz swoje standardy, bo już masz dosyć monotonnego nudnego zajęcia, które nie daje ci rozwoju. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać na swoją nieograniczoną hojność, bo potem może dla kogoś coś zabraknąć i stracisz stałego klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia niestety zgubią się w labiryncie ofert i same nie będą wiedziały czego szukają. W sprawach finansowych lepsze dni, bo ona koncie będzie więcej pieniędzy.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - PANNA

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą komunikację z innymi. W pracy na etacie nie pozwól, aby niepewność powstrzymała cię przed osiągnięciem wyznaczonego celu. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą skupione bardziej na działalności społecznej niż sprawach firmy. W piątek będziesz miał okazję zaprezentować swoją firmę przed wpływowymi ludźmi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały możliwość dać wyraz swoim talentom. W sprawach finansowych warto przeanalizować wydatki i zastanowić się, które z nich nadwyrężają twój budżet.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - WAGA

W tym tygodniu czekają cię istotne zmiany, nie na wszystkie jednak będziesz gotowy. W pracy na etacie będziesz miał wrażenie, że pewien etap dobiegł końca i już nie da się tego odwrócić. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą zainspirują się rozmowom z dawnym znajomym i rozpoczną projekt, który od jakiegoś czasu tkwi na dnie szuflady. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia otrzymają nieoczekiwane wiadomości, które będą dla nich niezwykle korzystne. W sprawach finansowych to dobry czas na analizę własnego budżetu i zastanawianie się, które koszty są zbędne i można z nich zrezygnować.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - SKORPION

Początek tygodnia zapewni ci siłę przebicia. W pracy na etacie będziesz zaskoczony, bo ci którzy byli wobec ciebie niechętni, dadzą ci wsparcie w drodze na szczyt. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na pozytywne stosunki z klientami. W drugiej połowie pomyślnie zakończysz ważny projekt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia najpierw powinny wyznaczyć sobie jakąś linię działania, a dopiero później rozpocząć poszukiwania. Sprawy finansowe okażą się sprzyjające, bo wyzwolą cię z jakiegoś nie chcianego zobowiązania.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - STRZELEC

W tym tygodniu uda ci się wyprostować pewne sytuacje. W pracy na etacie poprzez odpowiednie działania będziesz mógł wyjaśnić nieporozumienia bądź bez większego szwanku poprawić błędnie wykonane zadania. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą uświadomią sobie wybór dziedziny, którą powinny się zająć i być może właśnie przekierują swoje działania w tą stronę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą potrzebowały pomocy ze strony znajomych. Sprawy finansowe nie przyniosą większych zmian, jednak nie szalej z letnimi wydatkami.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - KOZIOROŻEC

Sierpniowa aura przyniesie więcej energii w działaniu. W pracy na etacie otwarcie okażesz szefowi swoje oczekiwania i przestaniesz liczyć na to, że on sam się domyśli. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą aktywnie uczestniczyły w dodatkowych zajęciach, które służą spotykaniu nowych ludzi i nawiązywaniu z nimi aktywnej współpracy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zastosować się do wskazówek doradcy zawodowego, a szybko znajdą wymarzony wakat. W sprawach finansowych będziesz musiał nadrobić jakieś materialne szkody, aby poprawić swoją sytuację.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - WODNIK

Aura tego tygodnia zapewni ci pozytywne wibracje. W pracy na etacie będziesz wznosił się wysoko, co może przestraszyć innych, ale nie przejmuj się tym, bo wkrótce staniesz się dla nich przykładem. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na dobrą passę, która będzie odzwierciedlać się w ich przychodach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zaczną się martwić, że już tak długo tkwią w erze bezrobocia. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło dlatego też pozwolisz sobie na wykupienie dodatkowego krótkiego urlopu.

Horoskop finansowy 21-27.08.2023 - RYBY

Sierpniowa aura otworzy cię na nowe możliwości. W pracy na etacie pozbędziesz się uciążliwych obowiązków, które tylko cię denerwują i pozbawiają motywacji do działania. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą zwalczą problemy związane z brakiem odpowiedniej ilości klienta. Od środy otrzymasz wsparcia od nowego kontrahenta!. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały poczekać, zanim znajdą upragniony wakat. W sprawach finansowych uważaj na wydatki związane z przyjemnościami, bo staną się one trucizną dla twego budżetu.

