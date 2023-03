Jak dieta wpływa na zdrowie?

W ostatnim czasie informowaliśmy o badaniach dotyczących diety psychobiotycznej , na którą składa się m.in. żywość fermentowana, czyli np. kapusta kiszona. Naukowcy postanowili przeanalizować wpływ diety psychobiotycznej na zmiany w profilu i funkcji mikrobiomu, a także na zdrowie psychiczne. Wyniki badania wskazały redukcję odczuwanego stresu oraz zmiany metaboliczne w mikrobiocie jelitowej.

Oczywiście podkreślono, by do wniosków wyciągniętych przez naukowców podchodzić z rozwagą, ponieważ ten przypadek wymaga dalszych badań. Nie zmienia to jednak faktu, że to, co jemy, ma wpływ na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Kapusta kiszona w profilaktyce nowotworów

Kapusta kiszona należy do grona superfoods, czyli żywności, która dostarcza organizmowi niezbędnych składników, takich jak witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze i wspomaga jego pracę. W Polsce jest ona dość popularna i stanowi m.in. bazę surówek oraz farszów do krokietów i pierogów.

Kapusta kiszona często gości na stołach Polaków, a badania wskazują, że jej spożywanie może zapobiegać pojawianiu się nowotworów. Mowa tu przede wszystkim o raku jelita grubego. Uważa się, że kapusta kiszona pozytywnie wpływa na mikrobiom jelitowy, co redukuje ryzyko pojawienia się stanów zapalnych w organizmie.

Kapusta fermentuje dzięki bakteriom kwasu mlekowego. To właśnie one mają pozytywny wpływ na pracę jelit i chronią ich nabłonek przed rozwojem szkodliwych drobnoustrojów. Nic więc dziwnego, że kapusta kiszona uchodzi za naturalny probiotyk.

Zdaniem badaczy włączenie kapusty do jadłospisu ma wymierne efekty. Okazuje się, że jedzenie jej trzy razy w tygodniu może zminimalizować ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 40 proc. Regularne jedzenie kapusty kiszonej może również zapobiegać zachorowaniu na raka piersi. Poza tym jest skuteczna w profilaktyce chorób, które dotykają jądra, jajniki, prostatę oraz szyjkę macicy.

Jakie właściwości wykazuje kapusta kiszona?

Przeciwzapalne i antynowotworowe działanie kapusty kiszonej to jednak nie wszystko. Trzeba podkreślić, że jest ona cennym źródłem witaminy A, C, E i K, a także witamin z grupy B. Dzięki temu kapusta kiszona może zapobiegać zachorowaniu na anemię, wspomaga leczenie przeziębienia, wzmacnia odporność i pozytywnie wpływa na skórę oraz paznokcie.

W dodatku zawiera magnez, potas, wapń i żelazo, a także błonnik pokarmowy. Poza tym kapusta jest niskokaloryczna, a to oznacza, że mogą po nią sięgać osoby, które starają się zrzucić zbędne kilogramy.

Kapusta kiszona to także źródło przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia. Do zalet kapusty kiszonej można zaliczyć oczyszczanie organizmu ze szkodliwych substancji i stabilizowanie poziomu cukru we krwi. Poza tym kapusta kiszona pozytywnie wpływa na trawienie, zapobiega zaparciom i reguluje metabolizm. Jest polecana osobom borykającymi się z m.in. z wrzodami. Wszystko przez to, że pomaga walczyć z bólem z nimi związanym.

Kapusta kiszona wspomaga profilaktykę chorób układu krążenia. Jej regularne spożywanie może obniżać poziom cholesterolu we krwi, a co za tym idzie zapobiegać pojawieniu się miażdżycy i nadciśnienia.

Mimo że kapusta kiszona wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości, to nie każdy powinien się nią zajadać. Nie poleca się jej osobom cierpiącym na choroby nerek i nadciśnienie tętnicze. Wszystko to przez wysoką zawartość sodu. Warto jednak podkreślić, że kilkukrotne płukanie kapusty kiszonej w zimnej wodzie może nieco zmniejszyć jego zawartość.

