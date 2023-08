Spis treści: 01 Czym różni się masło klarowane od zwykłego?

Czym różni się masło klarowane od zwykłego?

Masło klarowane różni się od zwykłego przede wszystkim kolorem. To różnica, którą zauważymy na pierwszy rzut oka. Masło klarowane ma barwę intensywnie żółtą, niemalże złocistą. Tradycyjne masło jest natomiast jasnożółte, kremowe.

Kolejną cechą odróżniającą masło klarowane od zwykłego jest aromat. Przy używaniu masła klarowanego od razu wyczujemy orzechowe nuty. Zwykłe masło natomiast ma powszechnie znany maślany smak i zapach.

Masła klarowane i zwykłe różni się również cechami chemicznymi. Masło klarowane ma wyższy punkt dymienia od masła zwykłego i dzięki temu można na nim bezpiecznie smażyć. Podczas smażenia na tradycyjnym produkcie wytwarzają się szkodliwe dla organizmu związki. Mogą one prowadzić do chorób serca lub nowotworów. Podgrzewanie do wysokich temperatur masła klarowanego natomiast będzie całkowicie bezpieczne.

Czy klarowane masło jest zdrowe?

Masło klarowane jest zdrowe. Jego spożywanie może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizmu dzięki witaminom takim jak:

witamina A;

witamina D;

witamina K;

witamina E;

witaminy z grupy B.

Masło klarowane jest również bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-9, które zneutralizują negatywne działanie wolnych rodników. Tym samym opóźnią procesy starzenia czy rozwoju chorób jak m.in. Alzheimer lub zwyrodnienie plamki żółtej. Uregulują również ciśnienie tętnicze i wesprą układ nerwowy.

Masło klarowane będzie również zdrowsze dla osób, które mają alergię na białka mleka krowiego. Osoby uczulone na kazeinę lub laktozę nie będą musiały martwić się występowaniem tych białek i przykrymi konsekwencjami po ich spożyciu.

Spożywanie masła klarowanego wpłynie odpowiednio na układ kostny. Dzięki zawartości witaminy K, która bierze udział w budowaniu kości, produkt pozwoli na zachowanie zdrowych stawów i zębów. Poprawi się również elastyczność tkanki łącznej.

Kwas masłowy zawarty w produkcie pomaga w produkowaniu limfocytów T, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo wzmocni go również witamina A, która m.in. zwalczy wolne rodniki. Masło klarowane i kwas masłowy poprawią stan jelit. Odżywią ich komórki i zmniejszą stany zapalne. Wesprą regenerację błon śluzowych układu pokarmowego. Spożywanie produktu zmniejszy ryzyko zachorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Masło klarowane zadziała również na cerę i poprawi jej wygląd. Nie tylko zneutralizuje wolne rodniki, opóźniając powstawanie zmarszczek, ale też dostarczy witamin. Witaminy z grupy B, A oraz E pozytywnie zadziałają na nawilżenie i sprężystość skóry. Cera odzyska również świeżość i blask.

Jak zrobić masło klarowane w domu?

Przygotowanie masła klarowanego jest proste, a otrzymamy zdrowszy i bezpieczniejszy produkt. Można to zrobić samodzielnie w domu bez specjalnej aparatury. Wystarczy nam jedynie:

garnek z grubym dnem;

4 kostki tradycyjnego masła niesolonego.

Klarowanie masła rozpoczynamy od pokrojenia przygotowanych kostek tłuszczu. Następnie umieszczamy je w garnku i podgrzewamy. Masło powinno się rozpuścić, a następnie doprowadzamy je do wrzenia. W trakcie tego procesu produkt mieszamy.

Po czasie na wierzchu rozpuszczonego masła powinna się zebrać biała piana. Usuwamy ją, kiedy tylko się pojawi. Proces podgrzewania niezbędny do zrobienia masła klarowanego, przeprowadzamy przez około 50 minut. Po tym czasie garnek zdejmujemy z ognia i czekamy godzinę.

Po ponownym podgrzaniu powoli przelewamy masło do przygotowanego pojemnika. Robimy to ostrożnie, aby nie wlać do naczynia zanieczyszczeń, które pozostały na dnie. Kiedy stężeje, domowe masło klarowane jest gotowe do spożycia. Należy je przechowywać w lodówce, najlepiej w ciemnym opakowaniu.

Jak stosować masło klarowane?

Masło klarowane można wykorzystać przede wszystkim do smażenia. Możemy je podgrzewać nawet do temperatury 250°C bez obawy o wytrącenie się toksycznych związków. Nada się do przygotowywania ryb, warzyw, a nawet pączków. Dzięki nietypowemu orzechowemu aromatowi odmienimy smak znanych już potraw.

Masła klarowanego można używać również do tworzenia ciast, ciastek czy innych wypieków, zamiast tradycyjnego masła lub margaryny. Dodamy je też do zup, sałatek czy ziemniaków. Co więcej, masło klarowane można zastąpić zwykłe masło nawet do smarowania pieczywa.

