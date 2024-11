Przeciętny obywatel rocznie ma zjadać ponad 100 litrów różnego rodzaju polewek , każdorazowo zachwycając się ich smakiem. Doceniamy przy tym również ich umiejętności. Zupy dostarczają bowiem do organizmu wielu składników odżywczych, na czele z minerałami, a te z dużą zawartością warzyw również mnóstwa witamin, kwasów organicznych oraz regulującego trawienie błonnika . Zupy dodatkowo dobrze nawadniają, nie tuczą i rozgrzewają - przez co szczególnie chętnie sięgamy po nie w okresie jesienno-zimowym.

Wystarczy chwila nieuwagi, by do zupy trafiło więcej soli, niż było to przewidziane. Wówczas polewka zmienia smak i nieco odstrasza. Nie ma jednak powodów do paniki. Pomogą proste sposoby, które jak "asa z rękawa" systematycznie wyciągają doświadczone kucharki.