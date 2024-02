Odradza się także obieranie batatów przed obróbką termiczną. To właśnie w skórce kryją się cenne składniki odżywcze oraz chrupkość po upieczeniu. Jeśli jednak nie zachwyca nas wizja jedzenia wierzchniej warstwy batatów, możemy ściągnąć ją nożykiem lub obieraczką do warzyw już po wyciągnięciu z piekarnika. Jak zrobić dobre bataty z piekarnika? Surowe potrzebują ok. 40 minut w 200 st. C, a podgotowanym powinno wystarczyć ok. 15-20 minut w tej samej temperaturze.