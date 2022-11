Ryby najlepiej smakują świeże, niedługo po tym, gdy zostały złowione. Nie zawsze mamy dostęp do niedawno wyjętych z wody okazów i zmuszeni jesteśmy zadowolić się mrożonymi tuszami lub filetami. Każdy koneser zdaje sobie sprawę, że ich smak po rozmrożeniu jest nieco inny. Można jednak sprawić, że ryby będą smakowały jak świeże. Wystarczy prosty patent. Jak rozmrozić rybę, by smakowała wybornie?

Jak rozmrozić rybę?

Każdy miłośnik ryb ma swój ulubiony sposób rozmrażania ryby. Wśród najczęściej stosowanych i zalecanych, ale też zajmujących sporo czasu, jest wyłożenie mrożonki na talerz lub włożenie jej do miski i umieszczenie naczynia w lodówce. W takim stanie mięso rozmraża się powoli (może to trwać nawet dobę!), ale nie traci swojej delikatności i struktury.

Sprawdź rozmrożoną rybę, aby upewnić się, że jest dobra. Rozmrożone ryby powinny mieć taką samą konsystencję i zapach jak ryby świeże. Chociaż może nie mieć tego samego świeżego, jasnego koloru, nie powinna być cętkowana ani odbarwiona. Powąchaj rybę. Jeśli pachnie zbyt rybnie lub nietypowo, nie nadaje się już do użytku. Rozmrożone ryby mogą mieć lekko rybi zapach, ale nie powinien on nas odstręczać.



Nie działaj na raty. Zdecyduj się na jedną metodę i zaczynaj od całkiem zamrożonej ryby.

Nie zdejmuj opakowania próżniowego przed rozmrożeniem. "Goła" ryba w czasie rozmrażania straci strukturę i stanie się mokra.

Do rozmrożenia używaj tylko zimnej wody z kranu, ponieważ minimalizuje to ryzyko rozwoju bakterii.

Rozmrożoną rybę zjedz od razu.

O czym pamiętać, kupując mrożoną rybę?

Upewnij się, że ryba, którą rozmrażasz, jest w dobrym stanie. Mrożone ryby powinny być pakowane w plastik, sprawdź, czy nie został rozdarty ani zmiażdżony. Kiedy kupujesz mrożone owoce morza, obejrzyj je dokładnie, aby upewnić się, że nie wyglądają dziwnie i są bezpieczne do spożycia. Kupuj owoce morza, które są całkowicie zamrożone, nie częściowo rozmrożone. Nie kupuj ryb, na których gołym okiem widać kryształki lodu lub szron. Oznacza to, że były przechowywane przez bardzo długi czas i mogą już nie być zdatne do spożycia.

Szybkie rozmrażanie ryby wodą gazowaną

Zdjęcie Zjedzenie ryby maślanej może skończyć się objawami zatrucia / 123RF/PICSEL

Jak rozmrozić rybę w krótszym czasie? Pod żadnym pozorem nie można mrożonki wkładać do gorącej wody! Taki zabieg nie tylko zniszczy strukturę, ale też zamknie aromat wewnątrz mięsa. Jeśli chcemy szybciej rozmrozić rybę, można włożyć ją do zimnej gazowanej wody.

Rozmrażanie ryby w mleku — ten smak zachwyca!

Innym sposobem rozmrażania ryby, jest zanurzenie jej w mleku. To doskonała metoda, która nie tylko pozwoli szybciej odtajać mięsu, ale też sprawi, że ryba będzie smakowała jak świeża. Moczenie ryby w mleku przed jej ugotowaniem, upieczeniem czy usmażeniem, to metoda stosowana przez wielu kucharzy. Dzięki temu można pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, a mięso staje się o wiele delikatniejsze i smaczniejsze. Jeśli, więc na wigilię nie uda się zdobyć świeżego karpia, warto sięgnąć po mrożonego i włożyć go do mleka. Smak ryby oczaruje wszystkich gości.

W mleku można zanurzyć także świeże ryby, wielu kucharzy praktykuję tę metodę, by ich dania z ryby rozpływały się w ustach.

Rozmrażanie ryby w kuchence mikrofalowej

Użyj funkcji "rozmrażanie" w kuchence mikrofalowej jako alternatywy dla lodowatej wody. Umieść rybę w pojemniku bezpiecznym dla kuchenki mikrofalowej i rozmrażaj ją przez kilka minut. Często sprawdzaj rybę i zatrzymaj cykl rozmrażania, gdy ryba jest jeszcze lodowata, ale plastyczna. Skorzystaj z tej metody tylko wtedy, gdy planujesz ugotować rybę natychmiast po rozmrożeniu. Uważaj, aby nie ugotować ryby. Wyjmij ją, gdy jest jeszcze zimna, aby upewnić się, że tekstura i smak nie zaczną się pogarszać.

