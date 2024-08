Pomijasz śniadanie, a oponka rośnie

Dietetycy i lekarze od lat przekonują, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i pod żadnym pozorem nie powinniśmy go omijać. Najczęściej mówi się, że śniadanie daje nam energię na cały dzień. Poranny posiłek ma nam też zapewniać lepszą koncentrację i szybsze przyswajanie wiedzy. Pomijanie śniadań ma jednak także negatywne, widoczne gołym okiem skutki. Brak porannego posiłku powoduje wzrost poziomu insuliny we krwi, a to z kolei wzmaga mechanizmy insulinooporności, która sprawia, że w okolicach brzucha odkłada się tkanka tłuszczowa. Zatem jeśli martwisz się rosnącą "oponką" a masz w zwyczaju pomijanie śniadań, warto walkę z otyłością brzuszną rozpocząć od zmiany w codziennej rutynie.

Śniadania w biegu nie pomagają

Zdjęcie Do posiłków zamiast słodkich napojów powinniśmy pić wodę.

Na problem braku śniadań bądź "śniadania w biegu" spożywanego przez nastolatków zwraca uwagę diabetolożka i endokrynolożka dr n.med. Luiza Napiórkowska na swoim profilu w serwisie Instagram. Mówi ona nie tylko o groźbie otyłości brzusznej i problemów z koncentracją u młodych ludzi, którzy pomijają śniadania. Zwraca również uwagę, że nastolatkowie na śniadanie wybierają drożdżówki, słodkie napoje czy batony z energetykami — ekspertka zwraca uwagę, że są to najgorsze z możliwych wyborów. Co powinni kupować (nie tylko młodzi) ludzie, jeśli muszą zjeść "śniadanie w biegu"? Dr Luiza Napiórkowska poleca kanapki ze świeżymi warzywami i wodą zamiast słodkich bułek popijanych jeszcze słodszymi napojami.



