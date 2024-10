Przygotowując kiszoną kapustę w słoikach lub w beczce mamy kontrolę nad procesem kiszenia. Polega on z grubsza na... psuciu kapusty. Oczywiście jest to psucie świadome, mające nadać temu warzywu tak cenionych przez większość z nas walorów smakowych. Proces kiszenia odbywa się z udziałem kwasu mlekowego i w jego przebiegu bardzo ważne jest zachowanie norm higieny oraz szczelność opakowania.

Możemy sami przyłożyć do tego dużą wagę, gdy hobbystycznie zajmujemy się kiszonkami. W przypadku kapusty kupionej w sklepie lub na targu takiej gwarancji już nie ma. Nawet kapusta, której okres ważności zapisany na opakowaniu nie upłynął, może okazać się zepsuta. Na szczęście możemy to sprawdzić.

Zepsutą kapustę kiszoną możemy rozpoznać po kolorze. Jeżeli jest niezdrowo szara, to mamy najprawdopodobniej do czynienia z zepsutą kiszonką. Także zapach wydobywający się po otwarciu słoika zdradza popsuty produkt. Jeżeli jest bardzo intensywny i odbiega wyraźnie od tego aromatu, który od dzieciństwa łączymy z dobrą kiszoną kapustą, to również mamy do czynienia z produktem już niejadalnym.