Spis treści: 01 Jak zrobić cukier domowym sposobem

02 Jak zrobić cukier z buraka w domu

03 Jak zrobić cukier z buraków cukrowych w domu

04 Jak zrobić cukier z brzozy

Ceny cukru i jego dostępność to ostatnio zdecydowanie jeden z najgorętszych tematów w Polsce. Problem zaczął się początkiem lipca 2022 roku. Polacy ruszyli na zakupy i kupowali po kilka czy kilkanaście kilogramów produktu. Sklepy musiały wprowadzić limity, a Polacy zaczęli kupować cukier w sieci. Nie przeraża ich nawet cena - 1 kg kosztuje tam 9 zł.

Jak zrobić cukier domowym sposobem

Zdjęcie Ceny cukru i jego dostępność to ostatnio jeden z najgorętszych tematów w Polsce / 123RF/PICSEL

Brak cukru na sklepowych półkach? Bez paniki. Gdy cukru w sklepie nie ma, możemy sięgnąć po jego zamienniki takie jak np. miód, ksylitol, stewię czy syrop klonowy.

To jedno rozwiązanie. Drugie jest natomiast związane z domowymi metodami jego pozyskiwania. W ostatnim czasie coraz częściej szukamy informacji, jak zrobić cukier domowym sposobem. Okazuje się, że nie jest to tak trudne, jak się wydaje. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że domowa produkcja może nam zająć trochę czasu.

Jak zrobić cukier z buraka w domu

Zdjęcie Gdy na sklepowych półkach cukru brak, można spróbować zrobić go samemu / 123RF/PICSEL

Istnieje kilka sposobów, by zrobić cukier w domu. W przypadku tego przepisu, aby otrzymać 1 kg produktu, potrzebne jest 5 kg buraków.

Cukier granulowany z buraków - przepis

Buraki opłucz, obierz i pokrój w cienkie krążki,

Umieść je w glinianym garnku, a następnie wstaw do piekarnika. Pilnuj, aby buraki nie przypaliły się.

Gdy buraki będą miękkie, połóż je na blaszce do pieczenia. Włóż z powrotem do piekarnika i pozostaw do wyschnięcia.

Ostatni etap to zmielenie wysuszonych plasterków. Domowy cukier w granulkach gotowy!

Jak zrobić cukier z buraków cukrowych w domu

Zdjęcie Syrop z buraków cukrowych możesz zrobić w swoim domu / ROBERT STACHNIK/REPORTER / 123RF/PICSEL

Cukier buraczany jest jedną z dwóch najpopularniejszych odmian jadalnego cukru na świecie. Niemal w całości składa się z sacharozy. Domową alternatywą dla sklepowego produktu może być syrop buraczany domowej roboty, którego historyczna nazwa to "cyrop" lub "fjut".

W ostatnim czasie ten nieco zapomniany przysmak z Kujaw i Pomorza zyskuje na popularności, a my możemy go przyrządzić sami w domu. Syrop buraczany będzie nie tylko świetną alternatywą dla cukru - jest również bogaty w witaminy i minerały.

Zdjęcie Syrop z buraka z powodzeniem zastąpi cukier / Getty Images

Syrop z buraków cukrowych - przepis

Syrop z buraków cukrowych sprawdzi się świetnie jako zamiennik białego cukru. Można nim słodzić desery, kawę i herbatę. Jest również świetnym dodatkiem do deserów czy owsianki. Chociaż jego produkcja jest czasochłonna, to jego smak wynagradza wszelkie trudy przygotowań.

Składniki:

10 kg buraków cukrowych (uzyskamy 1 litr syropu)

Jak zrobić cukier z buraków w domu?

Umyj, wyszoruj i obierz buraki,

Pokrój buraki na małe kawałki, zalej wodą i gotuj powoli, aż staną się miękkie,

Jeśli buraki cukrowe zmiękną, trzeba je odcedzić, a powstały płyn gotować na małym ogniu do 8 godzin,

Po takim czasie płyn zmieni się w gęstą i słodką masę, która będzie miała kolor ciemnego brązu.

Odstaw syrop do ostygnięcia - po tym syrop jest już gotowy do spożycia.

Jak zrobić cukier z brzozy

Zdjęcie Ksylitol sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnego cukru / 123RF/PICSEL

W sieci szukamy też często informacji, jak zrobić samemu cukier z brzozy, czyli ksylitol. Warto pamiętać, że produkcja ksylitolu w warunkach domowych nie jest możliwa. Dlatego też w tym przypadku warto sięgnąć po produkty dostępne w sklepie.

Ksylitol to naturalny słodzik, który jest określany powszechnie jako cukier brzozowy. Do niedawna był całkowicie pozyskiwany jedynie z kory brzozy, ale w dobie produkcji na masową skalę wielu producentów pozyskuje go z kukurydzy. Swoim wyglądem i smakiem przypomina tradycyjny cukier pozyskiwany z buraków cukrowych. Może się jednak wydawać trochę słodszy - a to dzięki budowie jego cząsteczek, które umożliwiają dodatkowe pobudzanie receptorów na języku.

Ksylitol sprawdzi się jako zamiennik cukru do słodzenia kawy czy herbaty i przy wypiekach dietetycznych. Jest znacznie mniej kaloryczny niż jego popularny odpowiednik - ta sama objętość ksylitolu jest o 40 proc. mniej kaloryczna niż cukru.

Zdjęcie Nic nie wskazuje na to, by cena cukry oraz jego ilość ustabilizowała się w najbliższym czasie / Marek Lasyk/REPORTER / East News

