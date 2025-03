Według FDA (Food and Drug Administration), maksymalna dawka kofeiny, jaką mogą spożywać osoby dorosłe, to 400 mg dziennie (ok. 3-4 filiżanki kawy).

Warto pamiętać, że ilość kofeiny w filiżance kawy zależy od odmiany i sposobu przyrządzenia. Przykładowo, jedna filiżanka kawy filtrowanej zawiera ok. 140 mg kofeiny, espresso to ok. 63 mg kofeiny, a podwójne espresso - ok. 125 mg. Jedna filiżanka kawy rozpuszczalnej to dawka 30-90 mg kofeiny.