Spis treści: 01 Plaster antystresowy - co to jest?

02 Jak działa plaster antystresowy?

03 Plaster antystresowy - kto może używać?

04 Plaster antystresowy - przeciwwskazania

05 Plaster antystresowy - cena

W dzisiejszym, szybkim tempie życia niejednokrotnie mamy do czynienia z wyzwaniami czy stresującymi sytuacjami. Skutecznym sposobem walki ze stresem może okazać się plaster antystresowy, który zyskuje coraz większą popularność. Na fali popularności zdjęć Meghan Markle, wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o plastrze antystresowym.

Plaster antystresowy - co to jest?

Plaster antystresowy jest innowacyjnym urządzeniem, wykonanym z elastycznego materiału, naklejanym na nadgarstek, klatkę piersiową lub punkty akupunkturowe w celu wchłonięcia jego korzystnych właściwości. Plaster antystresowy zawiera w swoim składzie składniki o właściwościach relaksujących i uspokajających.

Reklama

Plaster antystresowy ma w składzie naturalne substancje pod postacią olejków eterycznych i związków mineralnych. Wpływają one korzystnie na układ nerwowy i psychologiczne doznania.

Jak działa plaster antystresowy?

Zdjęcie / © Panthermedia

Plaster antystresowy stymuluje działanie receptorów skórnych i wpływa na uwalnianie neuroprzekaźników odpowiadających za samopoczucie. W plastrach antystresowych zastosowano składniki tj.:

lawenda - ma właściwości relaksujące i uspokajające. Jej aromat obniża napięcie nerwowe;

- ma właściwości relaksujące i uspokajające. Jej aromat obniża napięcie nerwowe; rumianek - zawiera związki łagodzące stres i napięcie mięśniowe, działa podobnie jak napar z rumianku, który relaksuje i uspokaja;

- zawiera związki łagodzące stres i napięcie mięśniowe, działa podobnie jak napar z rumianku, który relaksuje i uspokaja; melisa - ma właściwości uspokajające, łagodzi stany lękowe i napięcie;

- ma właściwości uspokajające, łagodzi stany lękowe i napięcie; l - teanina - jest aminokwasem występującym w herbacie, rozluźnia i odpręża bez wywoływania uczucia senności.

Mikroigły lub wypustki w plastrze antystresowym powodują nacisk na skórę. Te naciski wpływają na stymulację receptorów nerwowych, odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o dotyku do mózgu.

Przez stymulację receptorów plaster antystresowy wpływa na układ nerwowy i wyzwalanie endorfin, będącymi naturalnymi hormonami relaksacyjnymi. Endorfiny działają odprężająco i uspokajająco na ciało i umysł.

Plaster antystresowy - kto może używać?

Zdjęcie Stres widać na skórze! / 123RF/PICSEL

Plastry antystresowe mogą używać osoby, które mają do czynienia ze stresem. Co więcej - można je stosować w różnych sytuacjach. Plastry antystresowe zmniejszają stres podczas egzaminów, wystąpień publicznych, ważnych spotkań czy różnych, stresujących sytuacji życiowych.

Plastry antystresowe mogą używać także osoby, które mają problem z bezsennością lub niespokojnym snem. Urządzenie poprawia jakość snu.

Plaster antystresowy - przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania plastra antystresowego jest nadwrażliwość na jeden z jego składników. Może wystąpić niepożądana reakcja alergiczna. Osoby z infekcjami skórnymi czy uszkodzeniami albo podrażnieniami również nie powinny używać plastra antystresowego, ponieważ może to doprowadzić do rozprzestrzenienia się choroby lub pogorszenia stanu skóry.

Innym przeciwwskazaniem do stosowania plastra antystresowego jest ciąża lub karmienie piersią. Takie sytuacje zawsze konsultujemy z lekarzem, aby używanie plastra antystresowego nie miało negatywnego wpływu na zdrowie matki lub dziecka.

Plaster antystresowy - cena

Cena plastra antystresowego jest zależna od marki, jakości i ilości plastrów w opakowaniu. Średnio cena za opakowanie plastrów antystresowych wynosi od 10 do 30 zł.

Na rynku dostępne są również droższe plastry antystresowe, których cena wynosi około 50 zł. Decydując się na zakup, warto porównać różne marki i opcje dostępne na rynku.

CZYTAJ TAKŻE:

Właściwości srebra koloidalnego. Stosowanie, które poprawi wygląd cery

Jakie właściwości ma syrop buraczany? Prosty i tani przepis

Włącz do diety, opóźnisz proces starzenia. To prawdziwe polskie superfoods

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fajka pokoju”: Dzieci się zamartwiają Polsat Cafe