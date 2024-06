Herbata z senesu, bo o niej mowa, przez wielu nazywana była prawdziwą "skarbnicą zdrowia". W swoim składzie zawiera bowiem sennozydy, należące do antrazwiązków stymulujących perystaltykę jelit. Sama herbata wykazuje więc działanie przeczyszczające, będąc stosowaną by poprawić pracę jelit oraz zwalczyć zaparcia. To jednak dopiero początek.