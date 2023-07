Spis treści: 01 Co jest dobre na zmarszczki wokół ust?

02 Jak masować zmarszczki wokół ust?

03 Jak wygładzić bruzdy wokół ust? Domowe sposoby

Co jest dobre na zmarszczki wokół ust?

Zmarszczki wokół ust pojawiają się z wiekiem. Wraz z nim zaczynają osłabiać się włókna kolagenowe, przez które cera przestaje być jędrna. Niestety proces ten jest nieodwracalny, ale można mu zapobiegać. Innymi przyczynami powstawania zmarszczek wokół ust, mogą być:

niezdrowy tryb życia - alkohol, uboga dieta, brak ruchu

palenie papierosów

oddziaływanie promieniowania słonecznego UVA i UVB

zaburzona bariera hydrolipidowa skóry.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że skóra wokół ust wiotczeje i pojawiają się wokół niej charakterystyczne bruzdy. Znając już przyczyny powstawania, to co jest dobre na zmarszczki wokół ust? Zdecydowanie zapobieganie.

Na zmarszczki wokół ust dobra będzie dieta bogata w owoce i warzywa. Młody wygląd pozwolą zachować szczególnie produkty bogate w antyoksydanty, karotenoidy, witaminę C. Włączyć należy też ryby, owoce morza czy oliwę z oliwek. Dobre na zmarszczki wokół ust będzie stosowanie kremów z filtrem do twarzy. Promieniowanie słoneczne wpływa na szybsze starzenie się cery i powstawanie bruzd. Jeśli chcemy ten proces spowolnić, to musimy używać kremów SPF, najlepiej 30 lub 50.

Palenie papierosów to wyjątkowy powód, przez który zmarszczki wokół ust nazywane są "zmarszczkami palacza". Wiążą się one z charakterystycznym ułożeniem ust w trakcie tej czynności. Niepalenie papierosów opóźni etap pojawienia się tych zmarszczek. Tytoń również przyspiesza starzenie się skóry.

Dla zachowania młodego wyglądu cery trzeba dbać o odpowiednią pielęgnację. Na zmarszczki wokół ust dobre będzie używanie odżywczych produktów do skóry twarzy. Najlepsze będą sera czy kremy z kwasem hialuronowym, retinolem, peptydami czy witaminą C. Te składniki najmocniej zapobiegną przedwczesnym oznakom starzenia na twarzy.

Co jednak, jeśli jest już za późno na zapobieganie? Wówczas będzie nam zależeć na najmocniejszym zniwelowaniu widoczności i wygładzeniu zmarszczek wokół ust.

Jak masować zmarszczki wokół ust?

Zmarszczki wokół ust możemy masować podczas nakładania odżywczego serum lub kremu przeciwzmarszczkowego. Wówczas pobudzimy krążenie krwi, skóra stanie się bardziej napięta i gładka.

Aby wykonać masaż na zmarszczki wokół ust, wystarczy, że produkt będziemy nakładać okrężnymi ruchami w tej właśnie okolicy. Zabieg powinien być wykonywany delikatnie, aby nie podrażnić skóry. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny. Masaż wykonujemy codziennie rano i wieczorem od 5 do 10 minut.

Masaż na zmarszczki wokół ust może być również wykonany językiem. Wystarczy, że skórę w interesującym nas miejscu będziemy wypychać językiem. Powinien on krążyć dookoła ust. Zaletą tej metody jest to, że możemy ją wykonywać w dowolnym czasie w ciągu dnia. Nie potrzebujemy tu także specjalnej pielęgnacji.

Jak wygładzić bruzdy wokół ust? Domowe sposoby

Bruzdy wokół ust wygładzić można, stosując domowe sposoby. Najprościej i najskuteczniej dokonamy tego, samodzielnie robiąc maseczki. One nawilżą skórę i sprawią, że zmarszczki będą mniej widoczne.

Maseczka na zmarszczki wokół ust z awokado

Do przygotowania maseczki z awokado, która wygładzi bruzdy wokół ust, użyjemy:

pół awokado;

łyżka miody;

połówka cytryny.

Połowę dojrzałego awokado rozgniatamy w miseczce. Następnie dodajemy do niej miód i wyciskamy kilka kropel cytryny. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą do połączenia się. Tym prostym i szybkim sposobem otrzymaliśmy maseczkę wygładzającą bruzdy wokół ust.

Preparat nakładamy w okolicach ust i pozostawiamy na około 20 minut. Przez konsystencję maseczki może ona spływać, więc najlepiej się wtedy położyć i zrelaksować.

Przez ten czas skórze dostarczymy nawilżenia, której tak potrzebuje. Dzięki temu bruzdy wokół ust będą wygładzone i mniej widoczne. Dodatkowo użyta cytryna wpłynie na spowolnienie starzenia się skóry i zapobiegnie dalszemu pojawianiu się zmarszczek.

Maseczka na zmarszczki wokół ust z ogórka

Do zrobienia tej maseczki wygładzającej bruzdy wokół ust użyjemy tylko dwa produkty. Będą to:

zielony ogórek;

białko z kurzego jaja.

Ogórka blendujemy, a następnie odciskamy go z wody. Do pozostałego miąższu dodajemy białko jaja kurzego. Składniki dokładnie mieszamy, aż utworzą jednolitą konsystencję.

Gotową maseczkę nakładamy na zmarszczki wokół ust i pozostawiamy na 15 minut. Składniki dogłębnie nawilżą cerę i nadadzą jędrności. Bruzdy zostaną wygładzone i mniej widoczne. Dla lepszego efektu stosować ją można nawet dwa razy w tygodniu.

