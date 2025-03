Choć cellulit występuje u 90 proc. kobiet , wciąż rzadko widzimy, aby był przedstawiany jako naturalna cecha ciała w popularnej kulturze. W hollywoodzkim hicie Grety Gerwig z 2023 roku, stereotypowa Barbie, grana przez Margot Robbie, przeżywa kryzys egzystencjalny, który objawia się między innymi... pojawieniem się cellulitu na udach. To symboliczna zmiana, która zaburza perfekcyjny wizerunek plastikowej lalki.

Gdy nadchodzi wiosna, w mediach i reklamach pojawia się znajomy przekaz: "Pozbądź się cellulitu!", "Odkryj sekret gładkiej skóry!" Przemysł kosmetyczny co roku zalewa nas ofertami kremów, serum, masażerów i suplementów, które mają pomóc w walce z tym "problemem" . Ale czy cellulit rzeczywiście wymaga leczenia?

Warto zadać sobie pytanie - dlaczego zdrowe ciało kobiety jest przedstawiane jako coś, co trzeba poprawiać?

Czy cellulit to choroba?

Mimo że cellulit jest zjawiskiem powszechnym, często postrzegany jest jako wada, którą trzeba korygować . W rzeczywistości jest to naturalny efekt gromadzenia się tkanki tłuszczowej pod skórą, która wpycha się w kieszonki tkanki łącznej, tworząc charakterystyczne nierówności.

Nie jest on bolesny ani szkodliwy dla zdrowia , jednak presja społeczna, by wyglądać "idealnie", sprawia, że wiele kobiet odczuwa dyskomfort związany z jego obecnością.

Mimo, że cellulit to zupełnie naturalna cecha skóry, od lat wpaja się nam przekonanie, że powinnyśmy go zwalczać. Wszystko zaczęło się w 1968 roku, kiedy magazyn Vogue jako pierwszy w języku angielskim użył słowa "cellulit", sugerując kobietom, że to coś niepożądanego. Od tego momentu temat stał się żyłą złota dla branży beauty.