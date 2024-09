Koloryzacja w stylu lat 90. Chunky highlights zaliczają wielki powrót

Jak modnie zafarbować włosy w tym sezonie? Jest kilka gorących trendów, ale jednym z bardziej zaskakujących, choć interesujących okazuje się chunky highlights. To grube, kontrastowe pasma włosów, gdzie jasne refleksy widocznie odcinają się na tle ciemniejszego tła. Nie jest to nowość w świecie fryzjerskim, a raczej powrót do mody z lat 90. i wczesnych lat 2000. Co sprawia, że ten styl koloryzacji jest tak intrygujący, i komu najlepiej pasuje?