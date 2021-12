10 minut biegania dziennie poprawi funkcjonowanie mózgu

Zimą wielu z nas doświadcza drastycznego pogorszenia samopoczucia. Brak słońca, ponura aura i niskie temperatury, które zniechęcają do wychodzenia z domu, z pewnością mają w tym swój udział. Warto jednak na przekór niesprzyjającym okolicznościom podnieść się z kanapy i... iść pobiegać. W ten sposób nie tylko bowiem natychmiast poprawimy sobie nastrój, ale także zwiększymy sprawność poznawczą. Bez obaw - aby osiągnąć wspomniane rezultaty, nie musimy godzinami biegać na mrozie w parku ani wylewać siódmych potów na bieżni. Jak dowiedli japońscy naukowcy, wystarczy 10 minut biegu o umiarkowanej intensywności, by dostrzec pozytywne efekty.

Zespół uczonych z University of Tsukuba postanowił przyjrzeć się bliżej wpływowi tego rodzaju aktywności fizycznej na korę przedczołową - obszar mózgu odpowiedzialny za regulację nastroju i utrzymywanie na wysokim poziomie funkcji poznawczych. W tym celu badacze przeprowadzili eksperyment z udziałem 26 zdrowych uczestników. Mieli oni za zadanie odbyć 10-minutową sesję na bieżni, a następnie wykonać test SCWT (The Stroop Color and Word Test) badający czas reakcji na zadanie, jakim jest określenie koloru zaprezentowanych słów. Gdy kolor tekstu i tekst nie są zgodne, badany z reguły wskazuje właściwy kolor wolniej i z większym prawdopodobieństwem błędu.

Okazało się, że u uczestników, którzy wcześniej biegali na bieżni, odnotowano skrócenie czasu reakcji w teście Stroopa. Ponadto deklarowali oni wyraźną poprawę nastroju. "Ze względu na to, że podczas biegu niezbędna jest ciągła kontrola nad koordynacją, ruchem i szybkością, następuje wówczas zwiększony przepływ krwi w korze przedczołowej. Dostrzegliśmy również u badanych zwiększoną aktywność neuronów" - komentuje główny autor badania, profesor Hideaki Soya. Uczony podkreśla, że choć wiele rodzajów aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na zdrowie mózgu, bieganie jest bezkonkurencyjne.

"Mówi się, że ćwiczenia fizyczne są lekarstwem. To prawda, ale działanie leków różni się od siebie. Jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania mózgu, bieganie jest najbardziej efektywne" - konkluduje.

