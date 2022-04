Chrapanie - przyczyny

Szacuje się, że w Polsce około dwa miliony osób zmaga się z problemem chrapania. Większość stanowią mężczyźni - według danych na bezdech senny może cierpieć nawet 20-25 proc. z nich, z kolei wśród kobiet odsetek wynosi około 10 proc.

Przyczyny bezdechu sennego mogą być różne. Do najpopularniejszych należą: niedrożność nosa, przerost migdałków, obniżone napięcie mięśni języka i gardła czy otyłość. Dolegliwościom sprzyja m.in. nadciśnienie tętnicze oraz spożywanie alkoholu przed snem.

Chrapanie - skutki

Bezdech senny, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z przerwami w oddychaniu. Nie ma to obojętnego wpływu na nasz organizm, choć niewiele z osób zmagających się z chrapaniem podejmuje próby pozbycia się tego problemu.

Chrapanie powoduje niedotlenienie narządów, a skutki tego odczuwamy podczas dnia. Najczęściej pojawiające się objawy to: zmęczenie, senność, rozdrażnienie, bóle głowy czy problemy z koncentracją. Bezdech senny jest szczególnie niebezpieczny dla kierowców.

Chrapanie a starzenie się

Oprócz pojawiających się codziennych problemów powodowanych przez chrapanie, są również poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Mogą to być takie choroby jak: nadciśnienie, insulinooporność, przewlekła obturacyjna choroba płuc, a nawet udar mózgu czy zawał serca.

Badania dowodzą także, że bezdech senny przyczynia się do przyspieszania procesu starzenia się. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Missouri odkryli, że można spowolnić, a nawet odwrócić ten niechciany trend. Do tego celu wykorzystywali specjalną maskę z tlenem.

Jak zapobiegać chrapaniu?

Pierwsze, co należy zrobić w walce z bezdechem sennym, to udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Ten skieruje nas na odpowiednie badania, najczęściej do poradni pulmonologicznej na badanie polisomnograficzne. Następnie metody leczenia są dobierane indywidualnie.

W przypadku nadwagi zalecana jest redukcja masy ciała, warto zadbać o lepszą dietę i większą aktywność fizyczną, pić mniej alkoholu i ograniczyć palenie papierosów. Skuteczne w leczeniu chrapania są również aparaty CPAP, czyli wspomniane już specjalne maski.

