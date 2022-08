Spis treści: 01 Miechunka: Gdzie rośnie i jak wygląda?

02 Czy miechunka jest trująca?

03 Gdzie w Polsce rośnie miechunka?

04 Właściwości zdrowotne miechunki. To witaminowa bomba!

05 Jak smakuje miechunka?

06 Miechunka: Jak jeść?

07 Miechunka peruwiańska, pomidorowa, suszona: Gdzie kupić?

08 Co zrobić z miechunką?

09 Kompot z miechunki na cztery porcje

10 Konfitura z miechunki

Miechunka: Gdzie rośnie i jak wygląda?

Miechunka to roślina z rodziny psiankowatych, występująca naturalnie na kontynentach amerykańskich w strefie międzyzwrotnikowej - w największej ilości spotkać ją można w Meksyku. Miechunka rozdęta występuje naturalnie także we wschodniej Europie i w Azji, inne jej gatunki spotkać można w Australii. Miechunka rozdęta, peruwiańska i pomidorowa uprawiane są dla jadalnych owoców, również w Polsce.

Miechunka to roślina osiągająca nawet do 2 m wysokości, z pojedynczymi, ogonkowymi liśćmi. Ma promieniste kwiaty z koroną barwy białej, żółtej lub fioletowej. Soczyste, kuliste, pomarańczowe owoce rośliny zawierają dużą liczbę drobnych nasion.

Zdjęcie Miechunkę coraz częściej spotkać można "na dziko", również w Polsce / 123RF/PICSEL

Czy miechunka jest trująca?

Miechunka to roślina psiankowata, więc charakteryzuje ją spora zawartość alkaloidów, znanych z działania leczniczego i prozdrowotnego. Niestety, są to jednocześnie substancje trujące! To dlatego zdecydowana większość gatunków miechunek jest niejadalna.

Bezpiecznie spożywać można owoce miechunki peruwiańskiej, pomidorowej, Physalis pruinosa L i rozdętej, choć w przypadku tej ostatniej, zdania wciąż są podzielone.

Jakie są odmiany miechunki, które są jadalne?

Najpopularniejsze, uprawiane dla jadalnych owoców gatunki tej rośliny to:

miechunka rozdęta - osiąga około 1 m wysokości. Jej owoce wyglądają jak małe pomidorki koktajlowe, a kwiaty są białe, o dzwonkowatym kształcie. Ten rodzaj miechunki jest bardzo okazały, szczególnie w czasie owocowania, w okolicach września.

osiąga około 1 m wysokości. Jej owoce wyglądają jak małe pomidorki koktajlowe, a kwiaty są białe, o dzwonkowatym kształcie. Ten rodzaj miechunki jest bardzo okazały, szczególnie w czasie owocowania, w okolicach września. miechunka pomidorowa , nazywana także lepką, uprawiana jest głównie w Meksyku i Peru. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że uprawia się ją podobnie do pomidorów - trzeba ją nawozić i potrzebuje specjalnych podpór. Owoce miechunki pomidorowej są niskokaloryczne, zawierają mnóstwo witaminy C i są wyjątkowo zdrowe.

, nazywana także lepką, uprawiana jest głównie w Meksyku i Peru. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że uprawia się ją podobnie do pomidorów - trzeba ją nawozić i potrzebuje specjalnych podpór. są niskokaloryczne, zawierają mnóstwo witaminy C i są wyjątkowo zdrowe. miechunka peruwiańska - rośnie głównie w Peru i w Wenezueli, w Polsce uprawiana jest wyjątkowo rzadko ze względu na zbyt chłodny klimat. Ten rodzaj miechunki daje niewielkie owoce z okrywą przypominającą lampion. Owoce miechunki peruwiańskiej są słodkie i wyjątkowo smaczne przez wzgląd na nutę limonki i truskawki. Czasem nazywa się je rodzynkami brazylijskimi.

Popularnym rodzajem miechunki jest także Physalis pruinosa L., przypominająca smakiem dojrzały, słodki ananas. Wyglądem przypomina natomiast miechunkę peruwiańską, ma jednak mniejsze, otulone "lampionami" owoce.

Gdzie w Polsce rośnie miechunka?

W Polsce miechunka jest rośliną uprawną, choć przez wzgląd na zbyt chłodny klimat, uprawy te nie są liczne. Mimo to miechunka dość często dziczeje i odmianę pomidorową spotkać można coraz częściej, rosnącą na dziko.

Miechunka rozdęta jest natomiast w naszym kraju zadomowionym antropofitem, czyli gatunkiem przybyszem.

Właściwości zdrowotne miechunki. To witaminowa bomba!

Miechunka to bogate źródło takich witamin i składników mineralnych takich jak:

witamina C

tiamina (wit. B1)

ryboflawina (wit. B2)

niacyna (wit. B3)

witamina A

wapń

żelazo

fosfor.

Miechunka wspomaga układ krwionośny, zmniejsza ryzyko miażdżycy i wzmacnia odporność. Ma zbawienny wpływ na stawy i kości, opóźnia proces starzenia się skóry, neutralizując wolne rodniki. Miechunka wzmacnia wzrok, zwiększa odporność na stres, a nawet chroni zęby.

Miechunkę z powodzeniem spożywać mogą także osoby na diecie czy cukrzycy. Indeks glikemiczny miechunki jest bowiem bardzo niski, co sprawia, że obniża ona ryzyko gwałtownych wzrostów poziomu glukozy we krwi.

Jak smakuje miechunka?

Kuchnia Rolada ze schabu z morelą i miechunką Miechunka ma dość specyficzny smak, najczęściej określany jako kwaśny, z dodatkiem goryczy. Dla niektórych smakuje jak połączenie pomidora z pomarańczą, ale wiele zależy też od rodzaju miechunki, który spożywamy. Owoce miechunki peruwiańskiej są np. słodsze i mają w sobie nuty truskawki, a Physalis pruinosa L przypominają smakiem ananas.

Miechunka: Jak jeść?

Owoce miechunki można jeść na wiele sposobów:

na surowo, po usunięciu niejadalnej otoczki

duszone w słodkim sosie

przetworzone w koktajlach czy sałatkach owocowych

jako dżem, mus lub kompot

suszone, dodając je do owsianek, ciast czy deserów.

Miechunka peruwiańska nazywana jest brazylijską rodzynką, więc z powodzeniem możemy stosować te owoce wymiennie np. w ciastach i deserach.

Miechunka peruwiańska, pomidorowa, suszona: Gdzie kupić?

Miechunkę coraz częściej spotkać można w większości supermarketów i dużych sklepach z żywnością, na stoiskach z owocami. Miechunki suszonej szukać możemy na półkach z bakaliami, orzechami lub zdrową żywnością.

Co zrobić z miechunką?

Z miechunki przygotować można np. pyszny, zdrowy kompot oraz konfiturę, która wzmacnia odporność i jest bogatym źródłem witaminy C. Warto mieć ją zawsze pod ręką, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Kompot z miechunki na cztery porcje

Składniki dla: 4 Składniki 100 g owoców miechunki

250 ml białego wina

kawałek cynamonu

kardamon

wanilia

łyżeczka skrobi

Przygotowanie:

Owoce miechunki wyjmij z osłonek i pokrój na pół. Skarmelizuj cukier i zalej winem, dodając cynamon, wanilię i kardamon. Gotuj przez około 10 minut. Wyjmij przyprawy, dodaj miechunkę i zagotuj. Na koniec zagęść rozpuszczoną skrobią i wystudź.

Zdjęcie Kompot z miechunki peruwiańskiej / 123RF/PICSEL

Konfitura z miechunki

Składniki 600 g owoców miechunki

2 kiwi

1 cytryna

wanilia

500 g cukru żelującego (2:1)

Przygotowanie:

Umyte owoce miechunki wyjmij z osłonek i pokrój na ćwiartki. Kiwi obierz ze skórki i pokrój na małe kawałki. Wyciśnij cytrynę i przygotuj trochę miąższu z wanilii. Składniki wymieszaj z cukrem żelującym i odstaw na około 4 godziny. Mieszaj od czasu do czasu. Całość podgrzewaj i rozdrabniaj blenderem, doprowadź do wrzenia i gotuj około 4 minut. Konfiturę przelej do wypłukanych słoików i szczelnie je zamknij. Słoiki odwróć do góry dnem, a po około 15 minutach odstaw je i wystudź.

