​Ekspertka ostrzega przed octem jabłkowym. Jest groźny dla jamy ustnej

Ocet jabłkowy zajmuje zaszczytne miejsce w kuchniach i spiżarniach wielu z nas. Nic w tym dziwnego - jego zalety wykraczają poza walory smakowe. Oprócz tego bowiem, że stanowi wyrazisty dodatek do sosów i orzeźwiających sałatek, wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości, za które ceniony jest od wieków. Już w czasach starożytnych ów produkt naturalnej fermentacji octowej jabłek wykorzystywano chętnie jako skuteczne remedium na rozmaite dolegliwości. Stosowany był m.in. do oczyszczania krwi i wątroby, pobudzania krążenia, zwiększania energii i sił witalnych oraz wzmacniania naturalnej odporności organizmu.

Ocet jabłkowy w ciągu ostatnich lat zyskał na popularności - głównie wśród osób dbających o linię. Ze względu na zdolność przyspieszania procesu spalania tkanki tłuszczowej bywa rekomendowany wszystkim tym, którzy pragną pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Jednym z najpowszechniejszych dietetycznych trików stosowanych przez odchudzających się jest wypijanie na czczo wody z dodatkiem octu jabłkowego. Taki napój ma przyspieszyć metabolizm, poprawić przemianę materii i wspomóc detoksykacje organizmu. Niektórzy chwalą sobie również octowe płukanki, które stanowią naturalną broń w walce z kamieniem nazębnym i nieświeżym oddechem.

Okazuje się tymczasem, że nadmierne i nierozważne stosowanie octu jabłkowego może przynieść nam więcej szkody niż pożytku - zwłaszcza w kontekście zdrowia jamy ustnej. "Potencjalnym zagrożeniem jest kwasowa erozja szkliwa, którą może spowodować spożycie dużych ilości octu. Kwasy obecne w occie jabłkowym mogą także podrażnić dziąsła, co będzie szczególnie bolesne dla osób ze stanami zapalnymi tych tkanek, mikrourazami śluzówek, ale także pacjentów cierpiących na nadwrażliwość zębów" - ostrzega lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Periodent w Warszawie.

Potwierdzają to skądinąd badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "Clinical Laboratory". Naukowcy przebadali kilka rodzajów octu o różnym odczynie pH (od 2,7 do 3,95) pod kątem ich działania na szkliwo. Eksperyment ów dowiódł, że po czterech godzinach od bezpośredniego kontaktu odnotowano utratę 1-20 proc. minerałów obecnych w szkliwie zębowym. "Ocet jabłkowy jako produkt o wysokiej kwasowości zmiękcza szkliwo, czyli zewnętrzną warstwę chroniącą nasze zęby przed np. ścieraniem podczas gryzienia czy żucia jedzenia, bodźcami termicznymi np. podczas picia gorących napojów czy w końcu też bakteriami. W efekcie poddane działaniu kwasów szkliwo jest bardziej podatne na uszkodzenia, urazy mechaniczne np. od szczoteczki do zębów oraz rozwój ubytków" - podkreśla Stachowicz.

I dodaje, że aby uchronić się przed szkodliwym wpływem octu jabłkowego na kondycję naszych zębów, winniśmy zachować niezbędny umiar i zawsze spożywać go w rozcieńczonej postaci. "Jeśli nie chcemy rezygnować z octu, używajmy go w umiarkowanych ilościach, natomiast po jego spożyciu należy odczekać obowiązkowe 30 minut ze szczotkowaniem zębów oraz przepłukać usta wodą. Nigdy też nie spożywajmy go prosto z butelki w nierozcieńczonej wersji ani nie szorujmy nim zębów. Jeśli chcemy zastosować go jako antybakteryjną płukankę do jamy ustnej, do 1-2 łyżek octu jabłkowego dodajmy szklankę wody. W innym wypadku możemy naruszyć szkliwo, które nie ma zdolności regeneracji i samodzielnie się nie odbuduje" - wyjaśnia ekspertka.

