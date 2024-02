Spis treści: 01 Sen kluczem do lepszego życia

02 Jaka jest najlepsza pozycja do snu?

03 Unikaj spania na brzuchu!

04 Korzyści ze spania na plecach

05 Spanie na lewym boku

06 Konsekwencje spania w niedogodnych pozycjach

Sen kluczem do lepszego życia

Sen, tak jak oddychanie i odżywianie, jest nam niezbędny do życia. Ważna jest nie tylko ilość przespanych godzin, ale też ich jakość. Jedni zasypiają niemal natychmiast, ledwie przyłożą głowę do poduszki, innym problemy ze snem dosłownie "spędzają sen z powiek".

Dzięki pogłębionym badaniom, wiemy już dużo o czynnikach, które mają wpływ na lepszą jakość snu. Dla osób cierpiących na bezsenność, sprawą oczywistą jest konieczność ograniczania dostępu do niebieskiego światła, korzystanie z technik relaksacyjnych w godzinach wieczornych, picie wyciszających naparów ziołowych, wietrzenie sypialni, korzystanie z aromaterapii i spanie nago. Nieskrępowane piżamą czy koszulą nocną ciało lepiej wypoczywa. Nie mniejsze znaczenie dla lepszej jakości snu i regeneracji ciała ma wybór pozycji do spania.

Reklama

Polecamy też: Zbyt długi sen - dlaczego długo śpimy i jakie mogą być tego skutki?

Jaka jest najlepsza pozycja do snu?

Zdjęcie Spanie na wysokiej poduszce przeciwdziała podrażnieniom gardła / 123RF/PICSEL

Podobnie jak w przypadku diety czy aktywności fizycznej, tak i w kwestii wyboru pozycji do snu, nie ma jednego, uniwersalnego wyboru. Wiadomo jednak, że samo ułożenie ciała może mieć ogromny wpływ na jakość snu i samopoczucie po przebudzeniu. Równie ważny jest dobrze dobrany materac i poduszka. Czynników warunkujących jakość snu jest naprawdę dużo.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wady kręgosłupa i choroby przewlekłe mogą wymagać specjalnych zaleceń w kwestii doboru pozycji do snu. Najlepiej omówić to ze specjalistą.

Choć nie ma złotej recepty, są dwie pozycje, które dla większości z nas będą korzystne. Jest też taka, z której najlepiej zupełnie zrezygnować. I od niej zacznijmy.

Unikaj spania na brzuchu!

Spanie na brzuchu to zdecydowanie najgorszy wybór. Śpiąc na brzuchu mocno uciskamy narządy, co może mieć szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Może skutkować cofaniem treści żołądkowej, refluksem czy zgagą. Ta pozycja jest również bardzo niekorzystna dla kręgosłupa, zwłaszcza szyjnego, a także płuc. Spanie na brzuchu jest częstą przyczyną bólów głowy i niedotleniania. Jaka pozycja będzie lepsza?

Polecamy: Dlaczego sen jest najważniejszą częścią naszego życia?

Zdjęcie ​Dobry sen regeneruje ciało i umysł, pomagając sortować zebrane w trakcie dnia informacje. / 123RF/PICSEL

Korzyści ze spania na plecach

Spanie na plecach jest zdecydowanie najzdrowsze dla kręgosłupa. Pozwala odciążyć kark i mięśnie. W tej pozycji swobodnie oddychamy i nie uciskamy narządów, dzięki czemu krew swobodnie krąży, a to przyczynia się do lepszego dotlenienia wszystkich komórek ciała. Dzięki spaniu na plecach zmniejszamy ryzyko drętwienia kończyn i bólów głowy. Ważny jest oczywiście dobór poduszki - nie powinna być zbyt wysoka. To pozwoli odciążyć kark, rozluźnić mięśnie i zregenerować cały układ ruchu.

Spanie na plecach ma też swoje ograniczenia. Nie jest to dobra pozycja dla osób cierpiących na bezdech senny.



Spanie na lewym boku

Ta - najczęściej wybierana - pozycja do snu ma wiele zalet. Ewolucyjnie jest najbardziej zbliżona do pozycji embrionalnej. Pewnie dlatego wielu osobom jest w niej najwygodniej. Również tutaj kluczem jest niewysoka poduszka. Drugą - cienką - warto włożyć między kolana. To pozwoli odciążyć kręgosłup, zapobiec bólom pleców i kolan. Nogi powinny być lekko ugięte, zarówno w stawach biodrowych, jak i kolanowych.

Zdecydowanie korzystniej jest spać na lewym boku. Dlaczego? Z uwagi na ułożenie aorty, która wygina się w lewą stronę, lepiej pracuje wtedy serce. Spanie na lewym boku poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego. Jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy, gdyż połączenie przełyku z żołądkiem zlokalizowane jest po prawej stronie. Chcesz zapobiec cofaniu treści pokarmowej? Pamiętaj o spaniu na lewym boku. To ułożenie ciała jest też korzystne dla kobiet w ciąży, zwłaszcza zaawansowanej.

Spanie na lewym boku poprawia przepływ krwi do serca, nerek i macicy. Odciąża wątrobę, przyspiesza metabolizm i oczyszczanie organizmu z toksyn.

Zdjęcie Sen jest niezbędny do regeneracji mózgu / 123RF/PICSEL

Konsekwencje spania w niedogodnych pozycjach

Nieodpowiednia pozycja do snu może pogłębić wiele schorzeń, nie tylko w obrębie kręgosłupa, a także pogorszyć jakość życia. Niewyspani jesteśmy bardziej drażliwi. Konsekwencją niewłaściwej pozycji do snu mogą być bóle głowy, nadmierne napięcie mięśni, przemęczenie, niedotlenienie, bóle pleców, karku i brzucha.

Niedogodna pozycja do snu zaburza regenerację całego organizmu, wpływa negatywnie na samopoczucie, kości, mięśnie i stan narządów wewnętrznych. Cierpi serce, żołądek, płuca, jelita i wątroba.

Zobacz także: Zioła, które zapewniają zdrowy sen