Lepiej pozbądź się tych produktów z lodówki. To prosta droga do miażdżycy

Zdrowie

Dieta jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Zdrowemu, zbilansowanemu menu zawdzięczamy nie tylko piękną sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie. Dlatego, jeżeli zależy nam na pełni sił i... zdrowym sercu, powinniśmy uważać na to, co znajduje się w naszej lodówce! Są produkty, które prowadzą krótką drogą do choroby, jaką jest miażdżyca.

Zdjęcie Smażenie, zwłaszcza na niezdrowym tłuszczu, może przyczynić się do miażdżycy / 123RF/PICSEL