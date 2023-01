Dr Nedelya Shtonova to znana na całym świecie propagatorka medycyny naturalnej, którą tylko na Instagramie obserwuje już ponad 16 tysięcy fanów. Shtonova chętnie dzieli się z nimi swoją wiedzą i przepisami na naturalne mikstury zwiększające odporność - teraz zaproponowała fanom specjalną mieszankę na uporczywą flegmę.

Do przygotowania tej mikstury potrzebne nam będą:

2 dojrzałe banany

2 łyżki naturalnego miodu

400 ml wody

Tych kilka składników wystarczy, by zdaniem Dr Shtonovej przygotować skuteczną mieszankę na sezonowe dolegliwości.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Domowe syropy i mikstury na odporność organizmu

Tak przygotujesz domową miksturę na flegmę i uporczywy kaszel!

W pierwszej kolejności należy przegotować 400 ml wody i wrzucić do niej obrane ze skórki i pokrojone na małe kawałki banany. Gdy się rozpuszczą, trzeba dodać do nich miód i całość dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną miksturę pijemy na czczo, codziennie rano, aż do ustąpienia objawów przeziębienia.

Dr Nedelya Shtonova przekonuje, że bananowa mikstura szybko oczyszcza płuca z flegmy, ułatwia oddychanie, a nawet łagodzi kaszel i ból gardła. Co ciekawe, ma także wzmacniać odporność i chronić przed zapaleniem płuc i oskrzeli. Z powodzeniem można więc pić ją profilaktycznie.

WAŻNE: Napój ten zalecany jest także palaczom!

Czytaj też: Wykrztuśny napar na grypę i przeziębienie. Pij raz dziennie

Zobacz również:

Dosłownie "wypali" przeziębienie! Naturalny sposób na wirusy