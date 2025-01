Niskie ciśnienie tętnicze określane jest zazwyczaj jako ciśnienie skurczowe o wartości poniżej 90 mm Hg lub ciśnienie rozkurczowe poniżej 60 mm Hg (w przypadku mężczyzn 100/70 Hg). Dotyka ono głównie kobiety, często w okresie dojrzewania, a później w trakcie menopauzy. Choć nie brakuje osób, którym towarzyszy przez całe życie, wręcz "od dziecka" i w ich przypadku przyjęte jest za normę, to należy pamiętać, że jest ono groźne i nie należy go lekceważyć.

Szczególnie niebezpieczne są nagłe spadki ciśnienia, powodujące silne zawroty głowy oraz omdlenia, za które odpowiada niewystarczający przepływ krwi przez mózg. Niskie ciśnienie krwi, tzw. hipotensja spowodowana być może:

ciążą,

chorobami serca takimi jak bradykardia, choroby zastawek czy niewydolność serca,

chorobami endokrynologicznymi jak choroby tarczycy, choroby nadnerczy czy cukrzyca,

odwodnieniem,

utratą krwi,

poważnymi infekcjami jak np. sepsa,

wstrząsem anafilaktycznym,

niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego,

przyjmowaniem niektórych leków jak choćby beta-blokerów, antydepresantów lub środków na erekcję.

Ciśnienie tętnicze może też nagle spaść w wyniku szybkiej zmiany pozycji lub po obfitym, ciężkim posiłku. Ta druga sytuacja dotyka zazwyczaj osoby starsze.

Objawy niskiego ciśnienia krwi: Co powinno wzbudzić naszą czujność?

Niedociśnienie objawiać się może wieloma nieprzyjemnymi symptomami takimi jak:

osłabienie i omdlenia,

mocne zawroty głowy i nudności,

mroczki przed oczami,

bóle głowy,

senność,

zmęczenie i osłabienie koncentracji.

Wszystkie te objawy utrudniają codzienną aktywność i mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie. Niskie ciśnienie krwi nie jest aż tak groźne jak wysokie, ale wszelkie odstępstwa od normy powinniśmy skonsultować z lekarzem i w razie potrzeby wprowadzić leczenie. Istnieją też proste, domowe sposoby, które w sytuacji kryzysu pozwolą nam szybko podnieść ciśnienie i poczuć się lepiej.

Proste ćwiczenia na szybkie podniesienie ciśnienia

Aktywność fizyczną dostosować do możliwości naszego organizmu 123RF/PICSEL

Jednym z najprostszych sposobów na szybkie podniesienie ciśnienia jest wykonanie kilku prostych ćwiczeń fizycznych. Lekarze zalecają jednak, by podczas tej gimnastyki osobie cierpiącej na niedociśnienie towarzyszył ktoś bliski. Powinien on zwrócić uwagę na bezpieczną pozycję do wykonywania ćwiczeń i asekurować chorego. Nagłe zawroty głowy, mroczki i słabość mogą doprowadzić do upadku, a nawet utraty przytomności, a to może być już groźne nie tylko dla zdrowia, ale nawet życia, szczególnie w przypadku osób starszych i schorowanych.

Najbezpieczniejszą pozycją do rozpoczęcia ćwiczeń jest siad. Siedząc, należy wykonać kilka delikatnych "wspięć" na palce i pięty oraz rozruszać ręce, podnosząc je dynamicznie do góry. Z tej pozycji można się już delikatnie podnieść i kontynuować rozruch na stojąco, maszerować, podnosić wysoko kolana, a w razie możliwości przejść do lekkiego truchtu. Sprawne, zdrowe osoby mogą skusić się także na dynamiczne "pajacyki" lub "skakankę" - te ćwiczenia są już jednak zarezerwowane dla osób stawiających na regularny ruch (ryzyko kontuzji!).

WAŻNE: Lekarze przypominają, że najlepszym lekiem na niedociśnienie jest profilaktyka, czyli regularne spacery, pływanie, zajęcia fitness oracz ćwiczenia cardio. Ważne, by aktywność fizyczną dostosować do możliwości organizmu i wybrać tą, która nie będzie smutnym obowiązkiem, ale przyjemnością.

Naturalne sposoby na podniesienie ciśnienia

Regularna aktywność fizyczna to najlepszy sposób na zapobieganie nagłym spadkom ciśnienia, ale istnieją też inne, naturalne metody, po które warto sięgać w sytuacji kryzysowej. Podstawą jest regularne uzupełniane płynów, czyli picie wody, którą można dodatkowo wzmocnić elektrolitami. Dobrym rozwiązaniem będzie również filiżanka kawy lub innego napoju z kofeiną, guaraną lub żeń-szeniem.

Osoby z niedociśnieniem powinny mieć regularny dostęp do świeżego powietrza, często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają i spędzać czas na zewnątrz. Znaczenie ma także zdrowa, dobrze zbilansowana dieta, którą w okresie wzmożonych spadków ciśnienia warto wzbogacić o sól. Nie należy także dopuszczać do nagłego obniżenia poziomu glukozy we krwi i dbać o regularność posiłków, relaks i dobry, spokojny sen.