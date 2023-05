Rozmowa ze śpiącym? Nowy język w tym pomoże

Sen to ta sfera ludzkiego życia, która nadal pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych. Od lat naukowcy próbują zgłębić odmęty ludzkiej wyobraźni, która podsuwa nam marzenia senne. Choć wiele na tym polu już udało się osiągnąć, to nadal obszar nieznany przekracza granice naszego pojmowania. Jednak czasem niewielkie, a czasem rewolucyjne kroki przybliżają nas do lepszego rozumienia: czym jest sen i dlaczego, go potrzebujemy. Jednym z takich kroków jest praca Michael Radugi, Andreya Shashkova i Andreya Vanina.

Zdjęcie Rozmowa ze śniącym, będzie możliwa. Naukowcy opracowali specjalny język / 123RF/PICSEL