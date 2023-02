Spis treści: 01 Metamorfoza Viletty Arlak. Schudła 20 kilogramów

Serca widzów podbiła, wcielając się w rolę Haliny Kozioł, żony wójta w kultowym serialu "Ranczo".

Violetta Arlak pojawiła się również w takich produkcjach jak "M jak miłość", "Listy do M. 5", "Sąsiadeczki", "Hela w opałach" czy "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". Jest również znana z emitowanego w Polsat Box Go "Lulu".

Oprócz tego aktorka przez wiele lat występowała na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Z kolei w 2014 roku była uczestniczką "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowanego w Polsacie.

Zdjęcie Viletta Arlak zdobyła sympatię widzów rolą w kultowym serialu "Ranczo" / Agencja SE/East News / East News

W ostatnich sezonach produkcji "Ranczo" uwagę widzów zwróciła metamorfoza gwiazdy. Aktorka kilka lat temu wyznała, że schudła aż 20 kilogramów.

Serialowa Halina Kozioł postanowiła schudnąć już ponad 10 lat temu, ale nie było to dla niej proste zadanie.

Zdjęcie Viletta Arlak schudła 20 kilogramów / VIPHOTO/East News / East News

W rozmowie z "Rewią" zdradziła, co było dla niej największym wyzwaniem i z czego musiała zrezygnować, aby zrzucić zbędne kilogramy.

Aktorka zaczęła przestrzegać jednej, żelaznej zasady. A było to zaprzestanie organizowania spotkań towarzyskich w domu. Pojawiało się na nich dużo jedzenia, a to z pewnością nie było pomocne przy odchudzaniu. Arlak, aby schudnąć, zdecydowała się przenieść takie spotkania do kawiarni.

- Dziesięć lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - wyznała na łamach "Rewii" Violetta Arlak.

Aktorka nie dodała jednak, czy była to jedyna metoda, jaką stosowała. Sekret jej figury może również tkwić w zastosowaniu odpowiedniej diety. Arlak do dziś pracuje nad swoją sylwetką, a efekty widać gołym okiem.

