Oglądanie telewizji to najpopularniejsza forma spędzania czasu przez seniorów - tak wynika z badań, które kilka lat temu przeprowadził CBOS. Aż 98 proc. ankietowanych w wieku 60 plus przyznało, że właśnie tak spędza czas wolny.

Zbyt długo oglądasz telewizję? To nic dobrego!

Zdjęcie Seniorzy nie powinni przesadzać ze spędzaniem czasu przed telewizorem / 123RF/PICSEL

Jak jednak wiadomo, zbyt długie przebywanie przed szklanym ekranem raczej nie przynosi niczego dobrego. Kanapowa "aktywność" raczej nie przyczynia się do poprawy naszej formy i może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Jej skutki u osób starszych to m.in.:

Reklama

problemy z poruszaniem się,

zaburzenie funkcji poznawczych,

demencja,

problemy z pamięcią,

zwiększa ryzyko choroby wieńcowej.

Zobacz również: Czy brak snu może zabić? Naukowcy alarmują

Zbyt długo siedzisz przed telewizorem? Robisz sobie krzywdę!

Naukowcy ostrzegają: osoby po 50. roku życia, które spędzają przed telewizorem ponad 5 godzin dziennie są bardziej narażone na trudności w poruszaniu się. Eksperci z George

Washington University swoje wnioski opublikowali na łamach "The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences". Dane gromadzone przez naukowców dotyczyły m.in. czasu spędzanego przed telewizorem.

Zdjęcie Seniorzy spędzają wiele czasu przed telewizorem / Daniel Dimitriev / Agencja FORUM

W momencie rozpoczęcia badań (lata 1995 - 1996) u żadnego z uczestników nie pojawiały się problemy zdrowotne. Po upływie 10 lat okazało się, że prawie 30 proc. badanych ma problemy z poruszaniem się lub całkowicie utraciło zdolność chodzenia.

Naukowcy ustalili, że osoby, które oglądały telewizor przez ponad 5 godzin dziennie, po latach były o 65 proc bardziej narażone na problemy z poruszaniem się. To już jeden z powodów, dla którego warto ograniczyć spędzanie czasu na oglądaniu różnych programów. Dr Loretta DiPietro, autorka analizy, zwracała uwagę, że spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej jest dla seniorów bardzo szkodliwe. Jej zdaniem osoby starsze rzadziej wstają i angażują się w tym czasie w inne aktywności.

Dlatego kluczowy jest tu złoty środek. To ograniczenie oglądania telewizji i dobrana do swoich możliwości aktywność fizyczna. Wystarczy nawet wyjście na spacer.

Zobacz również: 10 skutecznych ziół przy nadciśnieniu

Kilka godzin przed telewizorem = problemy z pamięcią

To nie jedyne złe wieści. Według innych badań, osoby starsze spędzające przez telewizorem ponad 3,5 godziny dziennie mogą mieć problemy z pamięcią. Taką zależność wykazali naukowcy z University College London w Wielkiej Brytanii. Ich analiza trwała przez 6 lat i wykazała, że osoby w wieku 50 lat i starsze miały o 8-10 proc. spadek pamięci związanej z mową. Dla porównania: u osób, które nie spędzały tyle czasu przed telewizorem, pojawił się 4-5 proc. spadek.

Wniosek jest prosty - nadmiar telewizji nie wpływa korzystnie na pamięć starszych osób. A im więcej spędzamy czasu na oglądaniu programów rozrywkowych, filmów czy seriali, tym mniej mamy go na czynności, które wymagają od nas większego zaangażowania intelektualnego. To m.in. gry w planszówki czy czytanie. Oczywiście nie chodzi o to, by całkowicie zrezygnować z oglądania telewizji. Warto się zastanowić, czy faktycznie musimy oglądać tyle propozycji programowych - może z jakichś uda się zrezygnować?

Zobacz również: Tak organizm wysyła ważny sygnał. Nie lekceważ posmaku w ustach

Oglądanie TV a demencja

Zdjęcie Demencja czy trudności w poruszaniu się - to tylko niektóre ze skutków nadmiernego spędzania czasu przed telewizorem / 123RF/PICSEL

Zależy ci na tym, aby zachować sprawność umysłową do późnej starości? Warto zrezygnować z długiego przebywania przed telewizorem. Kolejnym punktem na tej liście jest demencja. To zespół objawów, który wynika z nieprawidłowej pracy mózgu. To pogorszenie lub nawet utrata pamięci, dezorientacja czy trudności z mówieniem.

Naukowcy stwierdzili, że oglądanie telewizji zwiększa ryzyko demencji. Ich zdaniem seniorzy spędzają przed telewizorem stanowczo za dużo czasu. Zespół ekspertów, któremu przewodził prof. Kelley Pette Gabriel z Uniwersytetu w Birmingham przebadał prawie 1600 osób w wieku ok. 76 lat. W trakcie wizyt klinicznych każda z osób brała udział w wywiadzie medycznym. Następnie uczestnicy byli poddawani rezonansowi magnetycznemu mózgu.

Wyniki badań jasno wykazały, że nawyk ma duży wpływ na kondycję mózgu w późnym wieku. Osoby, które oglądały telewizję w stopniu od umiarkowanego do wysokiego, miały mniejszą ilość istoty szarej w mózgu niż osoby, które nie spędzały tak wiele czasu przed telewizorem.

Zobacz również: Jak obniżyć wiek metaboliczny? Sięgnij po te produkty

Mniej godzin przed telewizorem - mniejsze ryzyko zawału

Skrócenie oglądania telewizji do mniej niż jednej godziny dziennie może pomóc w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca. British Heart Foundation zwraca uwagę, że choroba wieńcowa to jedna z głównych przyczyn zgonów w Wielkiej Brytanii.



Zdjęcie Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko zawału / 123RF/PICSEL

Problemowi przyjrzeli się naukowcy z Medical Research Council(MRC) Epidemiology Unit, University of Cambridge i University of Hong Kong. Jak wynika z ich badań, zbyt długie przesiadywanie przed telewizorem zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Badaniu poddano 500 tys. osób, które obserwowano przez ok. 12 lat.

Osoby, które oglądały telewizję przez ponad 4 godziny dziennie, były najbardziej narażone na zachorowanie. U osób, które oglądały telewizję mniej więcej 2-3 godziny dziennie, byli narażeni o 6 proc. mniej. Badania najlepiej wyszły u osób, które oglądały TV mniej niż godzinę dziennie były o 16 proc. mniej narażone na ryzyko zachorowania. Te powiązania były niezależne od genetycznej podatności i innych czynników ryzyka.

***

Zobacz również: