W świadomości większości Polaków funkcjonuje pojęcie "ciszy nocnej". Niektórzy interpretują je w ten sposób, że do wieczora sąsiedzi mogą robić, co chcą — od słuchania głośnej muzyki, przez wiercenie w ścianach, po długotrwałą pracę hałaśliwym sprzętem w mieszkaniu lub ogrodzie. Po godzinie 22 ma zapanować cisza "jak makiem zasiał" trwająca do 6 rano. W tym czasie nikt nie powinien głośno rozmawiać, korzystać z radia czy telewizora, organizować imprez, a nawet głośno stąpać po klatce schodowej. Nie jest to jednak prawda.